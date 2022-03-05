TBMM Genel Kurulu'nda yumruklaşmaya varan tartışma - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda yumruklaşmaya varan tartışma

05.03.2022 17:54
TBMM Genel Kurulu'nda yumruklaşmaya varan tartışma

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Önerisi oylamasından sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan Grup Başkanvekillerine söz verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin Türkiye'yi şikayet etmediğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı'nın CHP'yi büyükelçilere şikayet ettiğini ifade etti. Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını pandemi döneminde Türkiye'ye getirdiğini hatırlatarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlardın Türkiye'nin vatandaşlarına nasıl sahip çıktığını bildiğini ifade etti. Özkan, "Başta Japonya olmak üzere, Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın Türkiye'den Ukrayna'daki vatandaşları çıkartılması için yardım istiyor olması da, Türkiye'nin gücünü göstermiştir. İngiltere, ABD, Fransa'da bütün dünyada gelişen coğrafyalarda pasaportunun değeri düşerken, Türkiye Cumhuriyeti onurlu ve vatandaşı olmanın değerini yaşattık ve yaşatmayla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sataşma olmamasına rağmen AK Partili milletvekillerine sürekli cevap vermesine tepki gösterdi. Bülbül söz isteyerek, "Bıktık artık ya böyle bir şey olamaz. Size sataşma olmamasına rağmen sürekli cevap veriyorsunuz" dedi.

Bunun üzerine MHP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Milletvekillerinin ayağa kalkması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi. Çıkan arbedede MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'e yumruk attı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP'li Yılmaz'a göğsünden sarılarak kavganın büyümesini önledi. CHP'li Cengiz Gökçel ise milletvekilleri tarafından dışarı çıkarıldı. - ANKARA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda yumruklaşmaya varan tartışma - Son Dakika


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