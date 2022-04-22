CHP ile MHP Mersin milletvekilleri arasında tartışma - Son Dakika
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CHP ile MHP Mersin milletvekilleri arasında tartışma

22.04.2022 16:07
CHP ile MHP Mersin milletvekilleri arasında tartışma

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP ve MHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP ve MHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz arasında tartışma çıktı.

CHP Mersin Milletvekili Antmen yerinden söz alarak, MHP Mersin Milletvekili Kılavuz'un CHP Mersin mitingini Belediye kaynaklarından yaptığı iddialarına cevap verdi. Kılavuz ise bunların iftira olduğunu iddia etti. İki milletvekili arasında tartışma yaşandı. - ANKARA

CHP ile MHP Mersin milletvekilleri arasında tartışma
CHP ile MHP Mersin milletvekilleri arasında tartışma
CHP ile MHP Mersin milletvekilleri arasında tartışma
CHP ile MHP Mersin milletvekilleri arasında tartışma
CHP ile MHP Mersin milletvekilleri arasında tartışma

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP ile MHP Mersin milletvekilleri arasında tartışma - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP ile MHP Mersin milletvekilleri arasında tartışma - Son Dakika
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