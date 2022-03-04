TBMM İdare Amiri MHP'li Haberal, Edirne'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TBMM İdare Amiri MHP'li Haberal, Edirne'de konuştu Açıklaması

04.03.2022 22:02
TBMM İdare Amiri MHP'li Haberal, Edirne'de konuştu Açıklaması

TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Türkiye'yi silah ambargolarıyla korkutanların, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçları, muharip savaş uçakları, tankları konuştuğunu kaydetti.

TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Türkiye'yi silah ambargolarıyla korkutanların, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçları, muharip savaş uçakları, tankları konuştuğunu kaydetti.

MHP Edirne İl Başkanlığınca "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısında konuşan Haberal, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin iç ve dış güvenliği için önemli adımlar attığını, yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen silahların tüm dünyada konuşulduğunu söyledi.

Ukrayna'da Türk yapımı silahlı hava araçlarının kullanıldığını ifade eden Haberal, "Bugün Ukrayna'da bizim İHA'larımız orada dolaşıyor mu? Bizi silah ambargosuyla korkutanların altında Türkün SİHA'sı, İHA'sı, muharip savaş uçağı, tankı konuşuluyor mu? Biz yaptık, bu iktidar yaptı Cumhur İttifakı yaptı." dedi.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta terör örgütleriyle başarılı mücadelesinin sürdüğünü, Türk ordusunun sınır ötesinde gurur duyulacak faaliyetler yürüttüğünü anlatan Haberal, şunları kaydetti:

"Irak'ta bir Kürtçük devleti kurulurken, bütün emperyalist güçler orada bir araya gelmişken, biz orduya hareket emri verdik mi? O Barzani denen adam bir gecede kaçtı mı? Bunu Cumhur İttifakı yaptı, bununla da gurur duyacaksınız. Suriye'de merkezi yönetimin zafiyetini fırsat bilinerek bir Kürdistan kurulmak istendi. PYD, YPG bir araya geldi. İlk defa Amerika ve Rusya'nın bir araya geldiği yer Suriye oldu. Kimin karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında. Biz orada şehitler vererek Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nı yaptık mı? Yaptık. Orada bir devlet kurulmasını engelledik mi? Kürt kantonlarının bir araya gelmesine ordumuz göğsünü siper yaparak girip engel oldu. Bunu Cumhur İttifakı yaptı, MHP yaptı."

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da Cumhur İttifakı'nın başarısı için çalıştıklarını dile getirdi.

Toplantıya, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Niyazi Paksoy, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Şahin Gürz ve Abdullah Bahadır, MHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Emre Tokluoğlu, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ile partililer katıldı.

TBMM İdare Amiri MHP'li Haberal, Edirne'de konuştu Açıklaması
TBMM İdare Amiri MHP'li Haberal, Edirne'de konuştu Açıklaması
TBMM İdare Amiri MHP'li Haberal, Edirne'de konuştu Açıklaması
TBMM İdare Amiri MHP'li Haberal, Edirne'de konuştu Açıklaması

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Türkiye, Edirne, Silah, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM İdare Amiri MHP'li Haberal, Edirne'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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