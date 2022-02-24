TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı

24.02.2022 14:08
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, hükümlülere dair ceza infaz kurumlarında yapılan iyi hal değerlendirmesiyle ilgili, "Önceki aşamalarda, koşullu salıvermeye kadar olan bu süreç daha Ceza İnfaz Kurumuna girdiği andan itibaren sanki onun bir hakkıymış, hiçbir değerlendirmeye...

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, hükümlülere dair ceza infaz kurumlarında yapılan iyi hal değerlendirmesiyle ilgili, "Önceki aşamalarda, koşullu salıvermeye kadar olan bu süreç daha Ceza İnfaz Kurumuna girdiği andan itibaren sanki onun bir hakkıymış, hiçbir değerlendirmeye muhtaç değilmiş gibi otomatik bir sistem üzerinden gidiyordu. Şu anki geldiğimiz nokta gerçekçi bir değerlendirme sistemi." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyona yapılan bireysel başvurularla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, toplam başvuru sayısının 9 bin 960 olduğunu belirterek, bu başvurulardan 444'ünün işleme alınmadığını ifade etti. Modern ceza infaz rejimlerinin amacının suçlunun topluma kazandırılması ve ıslah edilmesi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İnfaz hukukunun hükümlü özelindeki amacının infaz sürecinde gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitindeki en önemli kıstas, hükümlünün infaz aşamasında iyi halli olup olmadığıdır. İyi halli olma, hükümlünün ıslah olduğunu ve infaz kurumundan çıktıktan sonra suç işlemeyeceğini garanti etmese bile, kurumda bulunduğu sürece bu hali muhafaza etmesi, en azından cezanın hükümlü özelinde önleme amacına hizmet ettiğini göstermektedir. Bu bağlamda, iyi halin belirlenmesi, ceza infaz hukukumuz bakımından büyük önem taşımaktadır. Zira, hükümlülerin kurum içi hizmetlerde çalıştırılabilmesi, kendi istekleriyle nakledilebilmeleri, belli şartlarda mazeret izni kullanabilmeleri, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infaz edilmesi ve koşullu salıverilme gibi belli başlı imkanlardan yararlanabilmelerinin iyi halli olma koşuluna bağlanmış olması da bu konunun arz ettiği önemi göstermektedir."

"İyi hal değerlendirmesi önceden de vardı"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, iyi hal durumunun infaz sistemine yeni giren bir mekanizma olmadığına işaret ederek "1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kapsamlı bir değişiklik, tabiri caizse bir makas değişikliğine gidildi ama ondan önceki aşamada da bizim tüm infaz mevzuatımızda iyi hal değerlendirmesi önceden de var olan bir sistemdi, olması da gerekiyor." dedi.

Alkaç, modern hukuk devletlerinde cezanın infazının temel amacının birincil olarak hükümlüyü topluma yeniden kazandırmak, ıslah etmek, iyileştirmek, ikincil olarak da ıslahı mümkün olmayan, toplum açısından, kamu düzeni açısından risk teşkil eden kişiyi toplumdan belirli bir süre uzak tutmak olduğunu vurguladı.

Mevcut sistemin değişmesiyle kriterlerin belli bir ölçüde somutlaştırıldığını, daha bilinebilir, daha objektif olduğunu ve denetlenebilir bir hale getirildiğini aktaran Alkaç, önceki aşamada otomatiğe bağlanmış bir iyi hal değerlendirme sistemi bulunduğunu dile getirdi.

Alkaç, infazın kapalı ceza infaz kurumunda başladığını, iyi halli olunması durumunda kişinin açık ceza infaz kurumuna gönderildiğini, iyi halin devam etmesi halinde denetimli serbestlik uygulandığını ve yine iyi halin sürmesi ile koşullu salıverilme süreci yaşandığını anlattı. Alkaç, "Önceki aşamalarda, koşullu salıvermeye kadar olan bu süreç daha ceza infaz kurumuna girdiği andan itibaren sanki onun bir hakkıymış, hiçbir değerlendirmeye muhtaç değilmiş gibi otomatik bir sistem üzerinden gidiyordu. Şu anki geldiğimiz nokta gerçekçi bir değerlendirme sistemi." diye konuştu.

Daha sonra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hüseyin Şık, konuyla ilgili teknik detayların da bulunduğu bir sunum yaptı.

YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulu Kamu Denetçiliği 2021 raporunu görüşecek karma komisyon başkanlığına AK Parti'li Tamer seçildi Kamu Denetçiliği 2021 raporunu görüşecek karma komisyon başkanlığına AK Parti'li Tamer seçildi

AK Parti, İnceleme, İnfaz, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
13:43 ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadı olarak adlandırılan Polonya sınırında hareketlilik
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 14:23:32. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement