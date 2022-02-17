Üye Girişi
TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı - Son Dakika

TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı

17.02.2022 11:48
TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, gündemlerinin, Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi olduğunu belirtti.

Karma Komisyonun, 20 Ocak 2022 tarihli toplantısında TBMM İçtüzüğü uyarınca Hazırlık Komisyonu kurduğunu anımsatan Beyazıt, komisyonun konuyu müzakere ettiğini, dosyayı incelediğini, savunma makamını dinlediğini ve İçtüzükte öngörülen süre içerisinde çalışmalarını tamamladığını, her iki dosyaya ilişkin raporlarını da 8 Şubat 2022'de Komisyona sunduğunu söyledi.

Beyazıt, HDP'li Güzel adına savunmayı HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin yapacağını belirterek, savunmanın ardından söz konusu dosyalar için karar aşamasına geçeceklerini, her iki dosya için ayrı ayrı oylama yapacaklarını ifade etti.

Komisyon Başkanı Beyazıt'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı devam ediyor.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için Hazırlık Komisyonu kurulmuştu. Soruşturmaya devam edilebilmesi için Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar veren Hazırlık Komisyonu, bu yöndeki raporunu 8 Şubat'ta Karma Komisyona sunmuştu.

TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı
TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı
TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı
TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Dokunulmazlık, Milletvekili, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:44 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi?
11:41 Yüzüğün fiyatı evlenme teklifinin önüne geçti! Oğuzhan Koç bonkör çıktı
11:41 Son dakika: Bakan Dönmez: Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim geliyor
11:38 Galatasaray ve Pasquale Sensibile anlaştı! Peki, yeni sportif direktör ne kadar kazanacak?
11:36 Kömürün ardından doğalgaz yardımı başvuruları yarın başlıyor!
11:26 Gözler 16 Mart'ta açıklanacak FED kararında! Faiz artışı kesin! Türk Lirası nasıl etkilenecek?
11:24 Yüksek fatura yetmezmiş gibi, kaçak elektriğin parasını da biz ödüyoruz!
11:15 İzleyenlerin yüreği yandı: Yaşlı kadın çöpe atılan ürünleri almak istedi! Market çalışanları izin vermedi!
11:13 Dolar yükselişte! 17 Şubat 11,16 itibariyle 13,61 TL'den satılıyor
11:11 Uzlaşma sağlandı! Muharrem Sarıkaya tokat attığı muhabire 50 bin TL tazminat ödeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 11:56:53. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement