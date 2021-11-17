TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanlığına AK Parti'li Ahmet Aydın seçildi - Son Dakika

TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanlığına, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın seçildi.

Basına kapalı toplanan komisyonda, başkanlık için seçim yapıldı. AK Parti Grup Başkanı seçilen AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'dan boşalan Milli Savunma Komisyonu başkanlığına, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın seçildi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Aydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi ortak programında Liderlik ve Küresel Girişimcilik Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Radyoloji teknisyeni olarak çalışan Aydın, serbest avukatlık yaptı. Fazilet Partisi'nde Teşkilattan Sorumlu Adıyaman İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Aydın, AK Parti Adıyaman İl Teşkilatı kurucuları arasında yer aldı ve Adıyaman İl Başkanlığı yaptı.

23, 24, 25 ve 26. Dönem'de Adıyaman Milletvekili seçilen Aydın, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu üyeliği ve Adalet Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. Aydın, 24 ve 25. Dönem'de AK Parti Grup Başkanvekili, 26. Dönem'de de TBMM Başkanvekili olarak görev yaptı.