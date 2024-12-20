TBMM önündeki ''Geçinemiyoruz'' protestosuna polis müdahalesi - Son Dakika
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Politika

TBMM önündeki ''Geçinemiyoruz'' protestosuna polis müdahalesi

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''Halk için bütçe, Demokratik Türkiye'' sloganıyla bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'nin Çankaya kapısı önünde bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri basın açıklaması yaparken polis müdahalesiyle karşılaştı. Meclis önünde yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

20.12.2024 15:21
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2025 bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'nin Çankaya kapısı önünde buluşan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri basın açıklaması yapmak istedi. "Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye" çağrısıyla yapılmak istenen basın açıklaması polis tarafından biber gazlı müdahaleyle engellendi.

ANKARA'DAKİ PROTESTOYA POLİS MÜDAHALESİ

Sendikaların öncülüğünde düzenlenen 'Geçinemiyoruz' eylemlerinin bir yenisi bugün yapıldı. Ankara'da toplanan ve meclise yürümek isteyen işçi ve emeklilere polis ekiplerinden müdahale geldi.

Emeklilerin basın açıklamasına da izin verilmedi. Ekipler eylemcilere müdahale etmeye başlayınca meclisin arka yolundan meclis önüne çıkmak isteyen emekliler polis müdahalesiyle engellendi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Olgunlar Sokak'ta meydana gelen müdahale anında eylemcilere biber gazı ile müdahale edildi. Ardından sendikalar, Sakarya Caddesi'ne gelerek açıklama yapmaya başladı. Sendikalar gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ettiler.

TBMM önündeki \'\'Geçinemiyoruz\'\' protestosuna polis müdahalesi

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Son Dakika Politika TBMM önündeki ''Geçinemiyoruz'' protestosuna polis müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • ramazan yazar:
    polis 50 bin maas alıyor tabi müdahale eder.tayyip onlara bol keseden veriyor kendi saltanatini korumak İçin..adam isi biliyor memur polis asker yuksek maas diğerleri köle 89 151 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne yapsın bu insanlar elbet hakkını arayacak cop ne ya hayret ediyorum 201 18 Yanıtla
  • Fırat Yanku:
    arkadaş nasıl bir düzen kurulmuş. Geçinemiyoruz diyen millete o milletin polisi zor kullanıyor. 179 15 Yanıtla
  • Fuzuli:
    korku ve baskı ile nereye kadar susturabileceksiniz. 138 14 Yanıtla
  • Umt:
    Geçinemeyen topluma polis müdahale ediyorsa artık seçim zamanı gelmiştir çoktan bunlardan derhal kurtulmamız lazım bizim. 131 13 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    KARDEŞİM KAMU KURUMUNA MILLETIN MALINA ZARAR VERİLMEDİĞİ SÜRECE HERKES EYLEM YAAPBILIR ANAYASA DA VARDIR YAPTGINIZ ANAYASAYA AYKIRI MILLET GECINEMIYOR YALAN MI SOYLUYOR !!!!! 111 10 Yanıtla
  • Gökhan Kaya:
    bu millet 17 binle nasıl geçinemiyor anlamadım giiti 17 94 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Her firavunun bir musası vardır. Bitecek bu acı günler. 92 10 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    bir yerde bir yanlış var 87 0 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    bu ne biçim düzen? Nedir bu? Gösteri ve yürüyüşler anayasal haktır.Buna engel olanlar polis de olsa anayasa suçu işliyor.Ama hangi savcı işlem yapacak? 75 4 Yanıtla
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