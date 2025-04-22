TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu - Son Dakika
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Politika

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de kürsü çocuklara bırakıldı. Özel oturumda konuşan bir kız çocuğu, bilime, sanata ve üretime vurgu yaparak ''Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir'' sözleriyle konuşmasını tamamladı. Salonda büyük alkış alan konuşma, bayramın ruhunu yansıttı.

22.04.2025 14:46  Güncelleme: 15:03
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geleneksel "Çocuk Özel Oturumu" gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından yönetim, çocuk başkan ve katip üyelere devredildi. Genel Kurul bu kez çocukların sesine kulak verdi.

"DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Oturumda konuşan bir kız çocuğu, eğitimde bilim, sanat ve spor olanaklarının artırılması gerektiğini vurgulayarak "Bilimle, sanatla, sporla büyüyen çocuklar bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek. Ama bunun için bizlere daha fazla bilim atölyesi, sanat alanı, spor imkanı sunulmalı. Çünkü biz sadece kitaplarda yazanları öğrenmek değil, hayata dokunmak, üretmek, dünyayı değiştirmek istiyoruz. Bugün Meclis'te bir çocuk olarak sesimi duyurabiliyorum. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet'in eseridir! O halde bu emaneti daha da yüceltmek için hep beraber çalışalım" ifadelerine yer verdi.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ OKUDU, ALKIŞ TUFANI KOPTU

Konuşmasını Meclis'in duvarında yer alan "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünü okuyarak tamamlayan küçük temsilci, salondan büyük alkış aldı. Bu anlamlı konuşma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün ruhunu bir kez daha hatırlattı.

TBMM\'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
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Son Dakika Politika TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Rook:
    Şu çocuklara kişi sevgisi yerine birazda Allah sevgisi aşılansa keşke,kişi söylemleri yerine birazda Allah kelamı söylense keşke...Türkiye de bu kafa yapısı değişmeli artık,herkes çocuğunu ona göre yetiştirsin,ölü olana tapmak yerine daima diri olan Allaha tapılmalı. 81 144 Yanıtla
  • Tuna Han:
    keşke ülkeyi bu çocuk yonetse bu durumda olmazdık 115 30 Yanıtla
  • Cenk Aydın:
    peygamberimizin hadisiyle tamamlasa linc edilirdi..dogru orta cag zihniyetiydi benim hayalim 45 72 Yanıtla
  • Genel Production:
    Sübhanekeyi oku desen eegg ögg der,kekeler. 26 60 Yanıtla
  • n5685244:
    çook öncelik tarıma verilmeli dir kota koyarak olmaz bu işler Paris iklim Kanunu na hayır hayır hayır 71 9 Yanıtla
  • M.B.Ç:
    Bunları söyle diye önüne bir yazı koymuşlar. çocuğun ne anlattığından bile haberi yoktur. 21 47 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Hop cihape para sizi kör eylemiş, bu kızımızdan ders alın. Para Vatan Milleti soyarak yapılmaz. Vatan Milletin Paraları Fidan ekmek, Tarla üretmek için ödünç alınır ; ) 19 36 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    CHP liflerden kürsüye daha çok iyi yakışıyor ve CHP’lilerden kat kat daha iyi fazla konuşuyor tabii ki akıl olarak onlardan da zeki bu küçük çocuk maşallah 10 27 Yanıtla
  • Kirker:
    hıhı 3 23 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bu çocuklar devlet büyüklerinden daha bilinçli 24 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Boş beleş isler ama genede guzel 2 14 Yanıtla
  • Human Rise:
    Helal olsun ailesini tebrik ederim ?? 4 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Gözlerinden öperim seni çocuk 4 0 Yanıtla
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