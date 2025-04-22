TBMM\'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geleneksel "Çocuk Özel Oturumu" gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından yönetim, çocuk başkan ve katip üyelere devredildi. Genel Kurul bu kez çocukların sesine kulak verdi.

"DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Oturumda konuşan bir kız çocuğu, eğitimde bilim, sanat ve spor olanaklarının artırılması gerektiğini vurgulayarak "Bilimle, sanatla, sporla büyüyen çocuklar bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek. Ama bunun için bizlere daha fazla bilim atölyesi, sanat alanı, spor imkanı sunulmalı. Çünkü biz sadece kitaplarda yazanları öğrenmek değil, hayata dokunmak, üretmek, dünyayı değiştirmek istiyoruz. Bugün Meclis'te bir çocuk olarak sesimi duyurabiliyorum. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet'in eseridir! O halde bu emaneti daha da yüceltmek için hep beraber çalışalım" ifadelerine yer verdi.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ OKUDU, ALKIŞ TUFANI KOPTU

Konuşmasını Meclis'in duvarında yer alan "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünü okuyarak tamamlayan küçük temsilci, salondan büyük alkış aldı. Bu anlamlı konuşma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün ruhunu bir kez daha hatırlattı.