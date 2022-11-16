TBMM'deki toplantıda ortalık karıştı! Bakan Bozdağ CHP'li ismin sözlerine çok kızdı, oturuma ara verildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza ev İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifleri, 2023 yılı bütçe kanun teklifleri ile Sayıştay raporları görüşüldü.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ben 25 Aralık 2013'te Adalet Bakanı oldum. Ben FETÖ'yü yargıdan silen adamım. FETÖ ile mücadeleyi en üst düzeyde yapan adamım. Bakan olduktan sonra HSK'daki herkesin görevine son veren kanunu getirdik. Adalet Akademisindeki görevlere son verdik, bakanlıkta büyük ayıklama yaptık. Bütün çalışmalarımızı Yargıtay'dan, Danıştay'dan, yargının içinde FETÖ'yü ayıklamak için yaptık. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün aleyhine konuşan çoğaldı ama biz 15 Temmuz'dan önce 17/25 Aralık'la birlikte FETÖ'ye karşı hem hukuk yoluyla, hem de hukuk içi yöntemlerle mücadeleyi başlatmışız. Şimdi Bank Asya'ya karşı yargı bir karar vermiş, FETÖ'nün terör örgütü kimliği ortaya çıkmış, orada gidip kapının önünde savunanlar terör örgütü ile irtibatlandırılmıyor, itham edilmiyor ama daha hiçbir vasıf yokken konuşulmuş bir söz getirilip yapıştırılıyor. STV, Zaman gazetesi ile ilgili süreçler işlerken de öyle. Kapılarında kim durdu? Hakeza şimdi KHK'lıları iade edeceğiz, KHK'lılar kimler? FETÖ ile üyelik, iltisak, irtibat içinde olduğu değerlendirilerek kamudan uzaklaştırılanlar. Şimdi bunu söyleyen başka yerde olacak, ben başka yerde olacağım." dedi.

Bekir Bozdağ, kendisinin geçmişte FETÖ ile ilgili sözlerine yönelik eleştirilere; "O sözler o dönemde söylenmiş sözler. Ama keşke söylememiş olsaydık. O günün şartları içerisinde terör örgütü vasfı ortada olmadığı için söylenmiş... Sizi davet ediyorlar bir derneğe o derneğe gittiniz, o derneğin üyesi mi oluyorsunuz?" karşılığını verdi.

ALİ MAHİR BAŞARIR'LA TARTIŞMA

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın mahkemede hakimlere tepki göstermesini gündeme getiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Had bilmeze had öğretmek benim vazifem" dedi.

Ali Mahir Başarır'ın da Bekir Bozdağ'a karşılık vermesiyle oturuma ara verildi.