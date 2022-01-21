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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun'da konuştu Açıklaması

21.01.2022 16:21
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun'da konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ekonomik milliyetçilik yaparak yerli malının değerini koruyacaklarını söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ekonomik milliyetçilik yaparak yerli malının değerini koruyacaklarını söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Sarıgül, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, fındık, çay, buğday, pamuk, incir, pancar, zeytin gibi ürünleri korumanın ülkenin sınırlarını korumak kadar milli ve onurlu bir görev olduğunu belirtti.

Türkiye Değişim Partisi olarak tüm ürünleri en güzel şekilde koruyacaklarını vurgulayan Sarıgül, ekonomik milliyetçiliğe önem vereceklerinin altını çizdi.

Sarıgül, 5T formülüyle Türkiye'yi şahlandıracaklarını savunarak, şunları kaydetti:

"Tarıma, turizme, teknolojiye, tekstile ve ticarete çok büyük önem vereceğiz. Bakın teknoloji, o iki tane Türk vatandaşımız Almanya'da Biontech aşısını buldu. O evlatlara biz laboratuvar desteği verseydik, araştırma desteği verseydik, o evlatlar o ilacı Türkiye'de bulmuş olsalardı, hem dünya insanlığına saygı hem de ülkemizin tanıtımına son derece büyük katkısı olurdu. O nedenle gençlerin önünü açacağız, araştırma, geliştirme ve teknolojiye büyük önem vereceğiz."

Türkiye Değişim Partisinin ekonomik milliyetçi ve Atatürkçü bir parti olduğunu ve bundan onur ve gurur duyduklarını ifade eden Sarıgül, "Ekonomik milliyetçilik yapacağız, malımızın, mülkümüzün değerini koruyacağız. Bir kez daha altını çiziyorum, ekonomik milliyetçilik fındık demektir, çay demektir, pancar demektir, ekonomik milliyetçilik tütündür, buğdaydır, pamuktur, ekonomik milliyetçilik ülkemizin doğal güzellikleridir." diye konuştu.

Sarıgül, bir gazetecinin, sosyal medyada yayımlanan, partisinin Giresun İl Başkanı Selim Çilesiz arasındaki diyalogla ilgili videonun, "başkanı azarladığı" şeklinde yorumlandığı ve tartışıldığı yönündeki sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Ben sayın Selim Çilesiz'i çok seviyorum, çok da başarılı olmasını istiyorum ama daha çok çalışmasını istiyorum. Daha çok çalışacak ve Giresun'da Türkiye Değişim Partisini şahlandıracak. Selim Çilesiz, Türkiye'deki tüm il başkanlarına örnektir. Çilesiz'den daha çok çalışmasını, daha çok koşmasını istiyorum. Benim ona sevgim çok başkadır, evimin insanıdır, çok değerli bir kardeşimdir ama Türkiye'deki vatandaşlar benden iktidar bekliyor, ben de Giresun'da Selim başkandan iktidar bekliyorum. Bazı arkadaşlar demişler ki 'Çilesiz başkana ses tonu biraz yükseldi.' Hayır, o, benim onu ne kadar sevdiğimi biliyor. Ses tonum hangi il başkanım olursa olsun aynı şekilde olacaktır. Çünkü siyasi makamlar yan gelip yatma yeri değil, hizmet etme yeridir."

Sarıgül daha sonra Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı'nda esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Giresun, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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