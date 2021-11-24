TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Van'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Hedefimiz ekonomik yönden sorunlarından kurtulmuş, hukukun üstünlüğüne dayanan, özgür ve demokratik bir ülkeyi, birlikte yeniden inşa etmektir." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Sarıgül, kentteki bir kahvaltı salonunda düzenlediği basın toplantısında, son günlerde yaşanan "kur artışı"nı değerlendirdi.

Ekonomik gerçeklere ters düşerek alınan kararlarla ülkenin yönetilemeyeceğini savunan Sarıgül, yaşanan sıkıntılardan dolayı halkın alım gücünün düştüğünü ileri sürdü.

"Hedefimiz ekonomik yönden sorunlarından kurtulmuş, hukukun üstünlüğüne dayanan, özgür ve demokratik bir ülkeyi, birlikte yeniden inşa etmektir." diyen Sarıgül, tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü parlamenter rejim ve bağımsız yargı gibi 3 temel yapıya ihtiyaçlarının olduğunu aktardı.

Kendilerine yol gösteren, geleceğe hazırlayan bütün öğretmenlerin gününü kutlayan Sarıgül, iktidara geldiklerinde öğretmen maaşlarını yoksulluk sınırının üstüne çıkaracaklarını aktardı.

Atanamayan bütün öğretmenleri bir yıl içinde atayacaklarını, eğitim ödeneğini bir maaş tutarına yükselteceklerini anlatan Sarıgül, şöyle konuştu:

"Bir yerde sorun varsa bu sorunun adını koymaktan ve bu sorunu çözmekten korkmayacak tek parti biziz. Diğer partilerin ve tüm siyasi görüşlerin bagajları dolu, günah defterleri kabarık. Sadece bizim bagajımızda ayrımcılık yok. Biz kimlikler üzerinden değil, projeler üzerinden siyaset yapıyoruz. TDP, barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu, kültürlerin barış içerisinde yaşamasını savunanların partisidir. Bize göre her işin başı barıştır. Onun için Türkiye'yi barışa barışa büyüteceğiz."

Vatandaşların sokağa çıkıp provokasyonlara gelmemesi gerektiğini vurgulayan Sarıgül, "Tabi ki bu taleplerinizi dile getireceksiniz. Ama hukuk kuralları çerçevesinde yapacaksınız. Eğer sokağa çıkarsanız AK Parti'yi haklı duruma getirirsiniz. Lütfen provokasyona gelmeyin." dedi.

Daha sonra kent merkezinde esnafı dolaşan Sarıgül, Kadim Aşiretler Federasyonu'nu ziyaret ederek Başkan Rasim Aslan ve üyelerle sohbet etti.

Buradan Gedibulak ve Güveçli mahallerine geçerek muhtarlarla bir araya gelen, taziye ziyaretinde bulunan Sarıgül, daha sonra İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı ziyaret etti.