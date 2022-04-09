TDP Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi

09.04.2022 16:04

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, hayata geçirmeyi düşündükleri modelde turizmci, esnaf ve çiftçinin kazanacağını söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, hayata geçirmeyi düşündükleri modelde turizmci, esnaf ve çiftçinin kazanacağını söyledi.

Kentteki bir tesiste basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarıgül, Trakya çiftçisinin üzgün ve mutsuz olduğunu öne sürdü.

Edirne'nin sönük olan ışığını yakacaklarını savunan Sarıgül, "Bizim modelimizde turizmci, esnaf, çiftçi kazanacak. Trakya'dan da Türkiye'mizin yüzü inşallah gülecek. Üniversiteyi ve liseyi bitiren bir gencimiz Trakya'da işsiz kalmayacak." diye konuştu.

Sarıgül, "ekonomik milliyetçiliği" savunduklarını dile getirdi.

Tam bağımsız Türkiye için ekonomik milliyetçilik yapmaya devam edeceklerini belirten Sarıgül, "Ekonomik milliyetçilikle kimseye boyun eğmeyeceğiz. Ekonomik milliyetçilik büyük ve güçlü Türkiye demektir, toprak işleyenin, su kullananın demektir. Ekonomik milliyetçilik insanca, hakça düzen demektir." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin seçim barajıyla ilgili sorusu karşısında Sarıgül, TDP'nin günlük bir siyasi parti olmadığını belirtti.

Yıllarca devam edecek bir seçim sisteminin en doğru yöntem olduğunu ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

" Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa'da seçim sistemi yıllar önce yapılmış ve o sistem devam ediyor. Seçime bir ay kala yapılan değişiklikler doğru olmamıştır, şık olmamıştır, demokratik olmamıştır. Demokratik dünyadan bahsediyorsak, demokratik dünyada barajlar yüzde 1'dir. Orada dar bölge tercihli oy vardır. Bizim önerimiz barajların sıfıra inmesi, yüzde 1 olması, her bir oyun değeri vardır. Bu sistemde aşağı yukarı 7 milyon oy boşa gidecektir. Bu doğru bir şey değildir."

Sarıgül, Türkiye milletvekilliği modelini önerdiklerini belirterek, "600 milletvekili olmalı. Bakan yapacağınız isimler oraya konmalı. 500 milletvekili de teşkilatlar ve partililer tarafından seçilmeli. Benim Edirne milletvekilim Edirne'den ayrılmayacak. Edirne'nin oylarıyla Ankara'da oturup hava atmak, caka satmak yok." diye konuştu.

Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Sarıgül, vatandaşların taleplerini dinledi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi
TDP Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi
TDP Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi

YORUMLAR
500
Sarıgül: Seçim barajı yüzde 1 olmalı, 7 milyon oy boşa gidecek Sarıgül: Seçim barajı yüzde 1 olmalı, 7 milyon oy boşa gidecek TDP Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi TDP Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi Medipol'den Türkiye'de ilk 'ameliyatsız dünyanın en küçük kalp pili' Medipol'den Türkiye'de ilk 'ameliyatsız dünyanın en küçük kalp pili'

Türkiye Değişim Partisi, Türkiye, Edirne, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Ünlü onkologdan kanserden korunma tavsiyesi: Ev yoğurdu yiyin!
15:59 Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına Uğur Dündar seçildi
15:58 O ünlüler rahat bir nefes aldı: Thodex reklamında oynadıkları için haklarında suç duyurusu yapılmıştı, takipsizlikle sonuçlandı
15:56 Haliç derbisinde kazanan Volkan Demirel'in takımı Karagümrük oldu
15:52 Yüzde 50 izdihamı: Tekirdağ'da yeni açılan mağazanın açılışında ürünler kapanın elinde kaldı
15:49 Kırmızı et fiyatları Et ve Süt Kurumu'nda ne kadar, kasapta ne kadar? İşte aradaki büyük fiyat farkı ve karşılaştırmalı rakamlar
15:42 Akaryakıt fiyatları artınca, ikinci el pazarında az yakan araçlara ilgi arttı
15:40 Sarı kırmızılı oyuncu Marcao'dan derbi yorumu: Yine iyi bir sonuç alacağız
15:08 Jirinovski'nin cenazesinde olağanüstü güvenlik önlemleri: Putin salondayken Jirinovski'nin akrabaları dahi salona alınmadı
15:04 AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 16:15:56. #1.12#
SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement