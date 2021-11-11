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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Gaziantep'te konuştu Açıklaması - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

11.11.2021 14:13
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasetçilerin üsluplarına daha dikkat etmesi gerektiğini belirterek "Siyaset husumet değil tahammül etmektir.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasetçilerin üsluplarına daha dikkat etmesi gerektiğini belirterek "Siyaset husumet değil tahammül etmektir. Siyasetin bir kuralı nezaketi ve kalitesi olması lazım." dedi.

Gaziantep'te ayakkabıcılar sitesi esnafını ziyaret eden Sarıgül, daha sonra Gaziantep Gazeteciler Cemiyetine geçti.

Burada konuşan Sarıgül, son yıllarda siyasetçilerin kullandığı konuşmalarında sert üslup kullanıldığını, bundan rahatsız olduklarını ifade etti. Siyasette son yıllarda artan sert konuşmalardan şikayetçi olduklarını, siyasetin dilinin daha yumuşak olması gerektiğini dile getiren Sarıgül, şöyle konuştu:

"Bu durum bizi son derece üzüyor. Partilerin meclis grup toplantıları adeta nefret hakaret ve küfür arenası haline geldi. Benim bırakın bunları kullanmayı buradan okumaya dahi utanacağım, sıkılacağım kelimeleri partilerin genel başkanları gruplarında konuşuyorlar. Bizim partimizin dili bu değil. Bunlar doğru şeyler ve normal şeyler değil, böyle siyaset olmaz. Siyaset bu hale getirilmemeli. Lütfen bunlara hep birlikte karşı çıkalım. Siyaset husumet değil tahammül etmektir. Siyasetin bir kuralı nezaketi ve kalitesi olması lazım. Buradan tüm siyasilere çağrıda bulunuyorum. Gelin camide, kışlada, okulda ve karakolda siyaset yapmayalım. Gelin bazı konuları siyaset dışı bırakalım. Bazı konularda Türkiye'nin geleceği için birlikte hareket edelim. Siyasette kavga, dövüş ve kötü sözleri kaldıralım. Partilerimiz, düşüncelerimiz farklı olabilir ama vatan ve insan sevgisinde birleşebiliriz. Siyasi çizgilerimiz farklı olabilir ama vicdan ve merhamet çizgisinde birleşebiliriz."

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Gaziantep'te konuştu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Gaziantep'te konuştu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Gaziantep'te konuştu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Gaziantep'te konuştu Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi, Gaziantep, Türkiye, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, Gaziantep'te konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Gaziantep'te konuştu Açıklaması - Son Dakika
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