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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

04.11.2021 20:08
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Sarıgül, Anadolu Ortopedik Engelliler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Efdal Özkartal ve üyelerle bir araya gelen Sarıgül, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sarıgül, yaptığı konuşmada, engellilere karşı saygılı ve sevgili olunması gerektiğini belirterek geçmişte engellilere yönelik önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

Daha sonra Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in türbesine geçen Sarıgül, dua edip halkla sohbet etti. Ardından Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri Şubesini ziyaret eden Sarıgül, burada muhtarların toplumdaki önemini anlattı. Muhtarlık müessesesinin demokrasinin ilk basamağı olduğunu ifade eden Sarıgül, "Muhtarlarımızın, hazırladığımız kanun teklifiyle yerel yönetimlerde yapılacak değişiklikle mutlaka belediye meclis üyesi olması önemlidir. Belediye başkanlıklarının seçilene kadar partili, seçildikten sonra tarafsız olması lazım. Tarafsız bir belediye başkanı olması için de her siyasi görüşe mensup muhtarlarımızın belediye meclis üyesi olarak görev alması demokrasi açısından son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

Kayseri 16. Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'nı da gezen Sarıgül, sergilenen tarım malzemelerini inceledi, firma yetkilerinden bilgi aldı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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