TDP Genel Başkanı Sarıgül, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Nevşehir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Sarıgül, Lale ve Milli İrade caddelerindeki iş yerlerinde esnafla sohbet etti.

Ardından, Nevşehir Muhtarlar Derneğine geçen Sarıgül, Dernek Başkanı Hüseyin Altınışık'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneğinde şehit yakınları ve gazilerle buluşan Sarıgül, şehit yakını ve gazilerin toplum içinde mutlu ve huzurlu yaşamalarını sağlamanın zorunluluk olduğunu belirtti.

Onların hiçbir mağduriyet yaşamaması için çalışmaları sürdüreceklerini dile getiren Sarıgül, Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi'ye başarılar diledi.

Sarıgül, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Arif Parmaksız ile Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz'ı da ziyaret etti.