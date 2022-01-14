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TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Erzurum İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Erzurum İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

14.01.2022 18:46
TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Erzurum İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kovid-19 salgınından etkilenen esnafa sicil affı getirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kovid-19 salgınından etkilenen esnafa sicil affı getirilmesi gerektiğini söyledi.

Sarıgül, partisinin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Erzurum İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Erzurum'un Cumhuriyet tarihinin en önemli merkezi olduğunu dile getirdi.

Geçmişte olduğu gibi Türkiye'de değişimin temellerini Erzurum'da attıklarını ifade eden Sarıgül, "Hayatım boyunca Allah'ım bana kolay iş vermedi, beni hep zor işlerde denedi ama unutmayın ki tarih kolay işten çıkanları yazmaz, zor işten çıkan kahramanları yazar." dedi.

Sarıgül, TDP'nin milletin isteklerine, arzularına ve özlemlerine en güzel cevap verecek parti olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Bize soruyorlar, sizin siyasi çizginiz nedir? Bizim çizgimiz merhamettir, berekettir, adalettir. 'Sağ ya da sol parti misiniz?' diye soruyorlar. Milleti sağcılardı ya da solculardı diye sağa ve sola böldüler, çok olaylar çıktı. Ben buradan onurla ve gururla diyorum ki biz bölünmüş, kırılmış, çeşitli nedenlerle küstürülmüş milyonlarca yurttaşımızı buluşturacak, vatan ve millet sevgisi, demokrasi masası kuracak olan Türkiye'nin en demokratik kitle partisi olacağız. Çare arayanların, dertlilerin, yoksulların ve yok sayılanların partisi olacağız. Emeklilikte yaşa takılan 5 milyonun, görev verilmeyen öğretmen arkadaşlarımızın partisi olacağız. Bize herkes oy verecek, biz herkesten oy alacağız çünkü bizim ötekimiz olmayacak. AK Parti'ye, CHP'ye, HDP'ye ve diğer partilere kızan ve küsenler bize geliyor çünkü bizi sığınma limanı olarak görüyorlar. Allah izin verirse vicdanın, bereketin ve adaletin partisi biz olacağız."

TDP'nin ne yapacağını ve nasıl yapacağını en iyi bilen parti olduğunu anlatan Sarıgül, ezberleri bozacaklarını söyledi.

Sarıgül, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırının üstünde olması gerektiğine dikkati çekerek, "Buradan bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Esnaflarımız pandemi münasebetiyle çekini ve senedini ödeyemedi. Bir kereye mahsus olmak üzere bütün esnaf ve memurlarımıza sicil affının getirilmesini şart olarak görüyoruz ve sicil affı esnaflarımızı muazzam noktaya taşıyacaktır." diye konuştu.

Elon Musk'la ilgili de değerlendirmede bulunan Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adam ölüyü ve diriyi bırakmış, gözü Türkiye'ye dikmiş. Aniden Türkiye sevdası oluşmuş. Niye oluşmuş biliyor musunuz? Yer altı madenleri ve bor var. Bu bordan çıkacak olan malzemeden de elektrikli araç yapılacağını tespit etmiş. Erzurum'dan diyorum ki Elon Musk, aslan parçası, biz Atatürk milliyetçisiyiz, yer altı kaynaklarımızı sana yedirmeyiz. Sen burayı bu kadar sahipsiz mi gördün? Şunu bilesin ki Türkiye sahipsiz değildir. Bizim yer altı kaynaklarımız da atalarımızın, dedelerimizin kanıyla yoğrularak alınmıştır, yolun açık olsun."

Partililer tarafından isminin yazılı olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması takdim edilen Sarıgül, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kongreye TDP Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı, İl Başkanı Kadir Genç ve partililer katıldı.

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Erzurum, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Erzurum İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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