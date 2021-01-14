Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları sorulan Mustafa Sarıgül hukuku işaret etti: Yapanın yanına kar kalmaz

Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, partisinin il başkanlığı açılışı ve bir dizi etkinliğe katılmak üzere Mersin'e geldi. Kalabalık tarafından karşılanan Sarıgül, Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki açılışın ardından açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "TDP şu anda çekim merkezi. Türkiye'mizin her bölgesinden, bütün siyasi partilerden çok önemli katılımlar var ve devam ediyor. Bize gelen, partimize müracaatta bulunan yurttaşlarımıza, 'Dün hangi partiliydin? Burada neden görev yaptın?' diye sormuyoruz. Bizim kapımız ve gönlümüz bütün yurttaşlarımıza açık. 'Hudut ve bayrak birliği' diyen, Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, geleneklerimize saygı gösteren, sanayicimizin, esnafımızın, tüccarımızın yanında olan, alın teri ve emeği destekleyen bütün yurttaşlarımıza kapımız açıktır" dedi.

"ADALET YERİNİ BULUR"

Sarıgül, CHP'li Yalova ve Adana Ceyhan belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin ise "Türkiye hukuk devleti. Yapanın yanına kar kalmaz. Hukuki kurallar içerisinde mutlaka adalet yerini bulur" ifadesini kullandı.

SİYASİ LİDERLERE GÖNDERME: TDP, AĞIR İTHAMLARLA KONUŞMAZ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine de değinen Sarıgül, şunları kaydetti: "Biz, diğer siyasi parti genel başkanlarının kendi aralarındaki çekişmelere, kendi aralarındaki söz atışmalarına, TDP olarak asla bu konularla ilgilenmiyoruz. TDP siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştirecek. Bizim, partimizin hiçbir görevlisi, yetkilisi ve sorumlusu, hiçbir siyasi parti genel başkanıyla ilgili olarak, asla ağır ithamlarla konuşmaz. Eleştirilerimizi, öz eleştirilerimizi yaparken, nezaketimiz ve zerafetimizi hiçbir zaman elden bırakmayız. Çünkü biz, değişim istiyoruz. Biz kendimize nasıl laf söylenilmesini istiyorsak, karşı tarafa da aynı lafları söylemenin nezaketi ve zerafeti içinde olmalıyız. Biz, 'incinsen de incitme' kültürüne saygı gösteriyoruz. TDP, ülkemizi uzun yıllar yönetecek ve ülkemizi uzun yıllar yönetmeye aday bir partidir. Biz her konuşmamızı son derece dikkatli seçmeliyiz. Çünkü biz, Allah'ım izin verirse, devletimizi yönetmeye en yakın siyasi partiyiz. Sorumluluğumuzun bilinci son derece ağır."