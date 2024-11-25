Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti - Son Dakika
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Politika

Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti

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Kara Harp Okulu mezunu teğmenler hakkında yürütülen disiplin soruşturmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken; teğmenlerin Topçu Okulu'ndaki Tabur Komutanı Binbaşı S.İ. görevden alındı. Görevden alınan binbaşının veda mesajı ise dikkat çekti.

25.11.2024 16:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş; mezuniyet töreninde görev alan Alay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanı hakkında da tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları gerekçesi disiplin soruşturması başlatılmıştı.

VEDA MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Teğmenlere ilişkin tartışma devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Gazeteci Barış Terkoğlu, katıldığı bir televizyon programındateğmenlerin Topçu Okulu'ndaki Tabur Komutanı Binbaşı S.İ. görevden alındığını söyledi.

Binbaşının teğmenlere sahip çıktığı suçlamasıyla görevden alındığını ve yıllardır atama yapılmayan bir kadroya görevlendirildiğini belirten Terkoğlu, Binbaşı S.İ.'nin, sitem dolu bir mesajla veda ederek ortak gruplardan ayrıldığını yazdı.

Terkoğlu'nun aktardığına göre binbaşı şunları yazdı:

"An itibarıyla ...'ya görevlendirildim. Sebep olarak teğmenler ile ilgili bir durum olduğunu değerlendiriyor ve biliyorum. Komutanlık makamı tarafından teğmenlere sahip çıktığım onları tebrik ettiğim yönünde değerlendirme oldu. Şunun bilinmesini isterim ki...buradan haykırıyorum. Ben teğmenlerden önce de Mustafa Kemal, onun silah arkadaşları ve tüm Milli Mücadele şehitlerinin askeri idim şimdi de Mustafa Kemal, onun silah arkadaşları ve tüm Milli Mücadele şehitlerinin askeriyim. Bu vatanı kuran bize emanet bırakanların izinde olmanın bunlara sebep olacağını bilmiyordum. Bilse idim yine yapardım. Çizgimden bir an olsun sapmayacağım.

WhatsApp profilimde de yıllardır yazdığı gibi 'Herkes hak ettiğini bir gün alır' diyor ve hepinize hayırlı görevler diliyorum."

Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti

Politika, Teğmen, Hukuk, TSK, Son Dakika

Son Dakika Politika Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Zekai Kara:
    Hadi ordan. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Her isteyen kuralları çiğneyemez. 102 214 Yanıtla
  • Mert Kafkas Sahin:
    Bravo sana helal olsun. 204 72 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    HELAL OLSUN SENİ YETİŞTİREN ANA BABAYA,,, İŞTE MUHTAFA KEMALİN ASKERİ,, MUSTAFA KEMAL İN ASKERLERİYİZ,,, VARMI ULLAANN İTİRAZI OLANN,, 177 81 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    HADİ İŞİNE YÜRÜÜÜÜÜ. BİTTİ O DEVİRLER. 81 171 Yanıtla
  • Özgür Özer:
    Ülkenin geldiği duruma bak. Devletin kurucusu ordunun baş komutanına bağlı olanlar görevden alınıyor, terörist başına özgürlük isteyenler mecliste…. Yazıklar olsun başkada söze gerek yok… 171 55 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Yallah teğmen.Cumhurun lideri ordayken kılıç kalkan oynarsanız sonucuna katlanacaksınız...Herkes haddini bilecek... 82 139 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    Baskomutan Recep Tayyip Erdoğan 73 123 Yanıtla
  • Umut Baran:
    Helal olsun sanaa ayakta alkışlıyorum seni gerçek vatansever ???? 131 60 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    yazıklar olsun ki Mustafa Kemal in asker leyim demek vatan sucu sayılıyor adalet gerçekten yerle bir oldu güzel ülkede... 109 54 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Bu ülke yeniden kurulmadı sadece rejim değişti ahh bunu bi banlasanız. 56 13 Yanıtla
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