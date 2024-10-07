Tekzip Metni

Politika

Düzenleme ve Cevap Metni



İnternet sitemizde 01.10.2024 tarihinde "CHP'li Belediye Başkanı uyuşturucu üretirken yakalandı" başlıklı ve/veya içerikli haberlere yer vermiştik. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut DİLSİZ avukatı aracılığı ile tarafımıza ilettiği "Düzenleme ve Cevap Metni" içeriğinde şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde şahsımla uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan, gerçeğe aykırı haberler sosyal medya ve ulusal basında ismim, fotoğrafım ve ünvanım kullanılarak servis edilmektedir. 28 Eylül 2024 tarihinde Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan kişi Belediye Başkanı değil partimizin Belde Başkanıdır. Olay ile ilgili adli süreç devam etmektedir. CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından aynı gün Belde Başkanının görevine son verilerek tedbiren parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Yerine önceki dönem başkanlarından Özcan Bican'ın ataması yapılmıştır. Söz konusu adli vaka ile uzaktan yakından ilgim bulunmamaktadır. Bayırköy halkının teveccühleri ile getirdiği Belediye Başkanlığı görevime ve Bayırköy halkına hizmet etmeye devam etmekteyim. Şahsımı ve üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisini küçük düşüren, gerçeğe aykırı haberlerin ortadan kaldırılması için işbu zorunlu açıklamayı yapmış bulunuyorum. Kamuoyuna duyurulur."

Bayırköy Belediye Başkanı

İnşaat Mühendisi

Aykut Dilsiz

Aykut DİLSİZ Vekili

Av. Semih SİVRİ