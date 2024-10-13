3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ile ilgili 3 gün önce yaptığı konuşmada kullandığı bazı ifadeler tepki çekmişti. Kurtulmuş, o konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: Anayasa'da asıl olan milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesidir. Mesela Anayasa'da yer alan, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabiri doğrudur; ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesi ile bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Yeni anayasanın imtiyaz ve istisnaları ortadan kaldırması gerekir. İmtiyaz ve istisnalar, demokrasilerin en büyük düşmanıdır.

"TAMAMEN ALGI OPERASYONU"

3. madde ile ilgili sözleriyle tepkilerin odağı haline gelen Numan Kurtulmuş sözlerine açıklık getirdi. Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: Şimdi öncelikle bir kez daha söyleyeyim bugüne kadar Anayasa ile ilgili konuşmaktan hep çekindim. Partiler arasında güzel bir birliktelik olursa bizim zihnimizden geçen TBMM'de 400'ün üzerinde oyla Anayasa geçsin. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. 3. maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, bir algı operasyonudur.