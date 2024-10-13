3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu - Son Dakika
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Politika

3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasanın 3. maddesi ile sözleri gündem olmuş, tepkiler art arda gelmişti. Açıklamalarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş, "İlk 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. 3'üncü madde ile ilgili tartışma tamamen algı yönetimidir" dedi.

13.10.2024 20:10
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ile ilgili 3 gün önce yaptığı konuşmada kullandığı bazı ifadeler tepki çekmişti. Kurtulmuş, o konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: Anayasa'da asıl olan milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesidir. Mesela Anayasa'da yer alan, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabiri doğrudur; ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesi ile bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Yeni anayasanın imtiyaz ve istisnaları ortadan kaldırması gerekir. İmtiyaz ve istisnalar, demokrasilerin en büyük düşmanıdır.

"TAMAMEN ALGI OPERASYONU"

3. madde ile ilgili sözleriyle tepkilerin odağı haline gelen Numan Kurtulmuş sözlerine açıklık getirdi. Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: Şimdi öncelikle bir kez daha söyleyeyim bugüne kadar Anayasa ile ilgili konuşmaktan hep çekindim. Partiler arasında güzel bir birliktelik olursa bizim zihnimizden geçen TBMM'de 400'ün üzerinde oyla Anayasa geçsin. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. 3. maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, bir algı operasyonudur.

3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

Numan Kurtulmuş, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Samet Aldemir:
    milletin nabzını yokluyorlar 158 4 Yanıtla
  • Mehmet Eroğlu:
    Nabza göre şerbet partisi 133 4 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    Allah sizin elinize kimseyi düşürmesin..... 106 4 Yanıtla
  • Ömer Yıldırım:
    Bunlar net şizofren 102 4 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    hemen r vitesi halk uyandı artık hemen yargilanmali 98 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    numan bey emekli olun lütfen artık 93 3 Yanıtla
  • tekin demir demir:
    engellimisiniz ya. sabah 3.madde degissin diyordun aksam boyle diyen sorunludur filan. yeter artik gidin geldiginiz yere 93 2 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    bunun yaptığı konuşmayı muhalefetten birisi yapsaydı ekpliler ortalığı yıkar fotocu ilan ederlerdi. 81 5 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Adam bak ya,Adam birde Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanıymış.sürece zarar verir diyor ...Hangi sürec?Neyi süreci bu?Hangi sürece zarar veriyor?Kafanızda bir plan mu var sizin?Sizin ferijtanız gelse bu ülkenin temelleriyle oynayamaz...Aklınızı başınıza alın bu ülkenin temellerini sarsacak konularda plan yapmayın!! 78 4 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    Ya tutarsa 75 2 Yanıtla
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