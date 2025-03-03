Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum

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DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası terör örgütü PKK'nın ateşkes ilan etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buldan, ''Başından beri onlar Öcalan'ın yanında duracaklarını ifade ediyorlardı. Ama Öcalan'ın koşullarının değişmesi gerektiğini de ifade ediyorlar'' ifadelerini kullandı.

03.03.2025 17:48
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Terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin konuşan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, "Başından beri onlar Öcalan'ın yanında duracaklarını ifade ediyorlardı" dedi.

Dem Parti heyeti geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katıldı.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ATEŞKES KARARI

Öcalan'ın çağrısının ardından terör örgütü PKK ateşkes ilan ettiğini açıklayarak "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

DEM PARTİ'DEN İLK YORUM

Terör örgütünün ateşkes kararı ve açıklamalarına DEM Parti'den de ilk yorum geldi. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalarda, "Bu da kıymetli bir cevap bence. Başından beri onlar Öcalan'ın yanında duracaklarını ifade ediyorlardı. Ama Öcalan'ın koşullarının değişmesi gerektiğini de ifade ediyorlar. Bu adımlar atılırsa pürüz yaşanacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK\'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan\'dan ilk yorum

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Son Dakika Politika Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mahşerin atlısı:
    Sn Demirtaş’a özgürlük 22 40 Yanıtla
  • yamacziya:
    bunların işi yokuşa süreceği belli oldu yarın terörist başını salın diyecekler 44 9 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    terör bitişinde ne oluyorsa olsun 27 25 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Bunlar durduk yere silah bırakmazlar ne vaar edildi acaba 17 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    eskidende kıs gelince ateşkes ilan ediyorlardı yaz gelince devamke 2 0 Yanıtla
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