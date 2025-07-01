Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

Terör örgütü PKK, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında bir gruba Temmuz ayının başında basına açık bir törenle silah bıraktıracak. Söz konusu törenin Süleymaniye sınırları içerisinde düzenlenmesi planlanıyor.

Edinilen bilgilere göre 20 ila 30 kişilik bir grup PKK'lı, 3-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek törende kameralar önünde silahlarını bırakacak. Törenin ardından PKK'lıların herhangi bir şehre gönderilmeyeceği, geldikleri üs bölgelerine –silahsız biçimde– geri dönecekleri ifade ediliyor.

ÖCALAN'DAN MESAJ BEKLENİYOR

Öte yandan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde çözüm sürecine ilişkin yeni bir mesaj yayımlamasının beklendiği belirtildi. Bu mesajın ardından silah bırakma sürecinin resmen başlayacağı ifade edildi. Kaynaklar, sürecin hız kazanması durumunda, PKK'nin daha kapsamlı silahsızlanma adımlarını belirlenen takvime göre atacağını da belirtti.