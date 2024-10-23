Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli\'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı siyasette yankılanmaya devam ederken dün dikkat çeken bir diğer ayrıntı da Bahçeli'nin aksesuarıydı. Pek çok kez kullandığı aksesuarlarla gündeme gelen Bahçeli'nin bu kez Oğuz Kaan mührünün olduğu rozeti takması dikkat çekti.

YAKASINDAKİ ROZET DİKKATLERDEN KAÇMADI

Farklı Türk boylarının liderliğini üstlenen, bu boyların bir araya gelerek Türk halkının tarihte birleşmesinde önemli bir rol alan Oğuz Kaan'ın rozeti Bahçeli'nin çağrı yaptığında yakasında takılıydı.

"YENİ YÜZYILIN DESTANINI EL ELE YAZALIM"

Bahçeli konuşmasında da "Yeni yüzyılın destanını el ele yazalım. Ayrılmamızı bölünmemizi, parçalanmamızı bekleyenleri perişan edelim" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında şu ifadeleri kullandı; " Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."