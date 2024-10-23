Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti - Son Dakika
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Politika

Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'a yönelik "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısını yaptığı konuşmada yakasına taktığı Oğuz Kaan rozeti dikkatlerden kaçmadı. Peki Bahçeli bu rozetle ne mesajı vermek istedi? İşte yanıtı.

23.10.2024 09:26
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı siyasette yankılanmaya devam ederken dün dikkat çeken bir diğer ayrıntı da Bahçeli'nin aksesuarıydı. Pek çok kez kullandığı aksesuarlarla gündeme gelen Bahçeli'nin bu kez Oğuz Kaan mührünün olduğu rozeti takması dikkat çekti.

YAKASINDAKİ ROZET DİKKATLERDEN KAÇMADI

Farklı Türk boylarının liderliğini üstlenen, bu boyların bir araya gelerek Türk halkının tarihte birleşmesinde önemli bir rol alan Oğuz Kaan'ın rozeti Bahçeli'nin çağrı yaptığında yakasında takılıydı.

Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

"YENİ YÜZYILIN DESTANINI EL ELE YAZALIM"

Bahçeli konuşmasında da "Yeni yüzyılın destanını el ele yazalım. Ayrılmamızı bölünmemizi, parçalanmamızı bekleyenleri perişan edelim" ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında şu ifadeleri kullandı; " Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli\'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Devlet Bahçeli, 3-sayfa, Güncel, Bebek, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Hursit Yavas:
    Tarih sizide hainler listesinden yazicak 151 38 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    rozetin manasi ALLAH BENIM BELAMI VERDI sizinde versin der gibi birsey ellam. vatan haini ocalani tbmm ye cikarip ekmek calan cocugu hapse atan bunlar. bunlar milliyetci felan degil bunlar oy icin vatan satan insanlar 128 27 Yanıtla
  • Okan Dogray:
    BUNAK PİSLİK 113 32 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Ülke gündemi yaşanan olaylar sanki bir rüya gibi ama gerçek olduğunu da görüyorsun . Hayret kimlerden neler duyuyoruz vay be .. aklıma şehit düşen aslanlar yetim kalan çocuklar gözü yaşlı ana babalar dul kalan eşler geldi de . Diyecek tek kelime yok size 105 18 Yanıtla
  • Özden Acar:
    ülkedeki hain listesi giderek çoğalıyor...sizin yapacağınız siyasetin ta a.... 82 16 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Artık midemiz gerçekten ,siyaseti Kaldırmıyor. 83 12 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    72,5 milletin yaşadığı memlekette taaaa moğolistandan gelen bir azınlığın iktidarı ele geçirmesiyle ırkçı bir zihniyetle devlet kurarsan 100 yıldır tabii ki Bahçeli bu yanlışa dur diyecektir. TÜM HALKLAR KARDEŞ VE EŞİTTİR 24 67 Yanıtla
  • Metin İKZEK:
    rozetle ilgilenmiyorum, ben MHP gibi bir parti başkanının mecliste konuştuklarını bakıyorum. İNANAMIYORUM 61 8 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    Terör örgütünün şartsız koşulsuz teslim olması silah bırakması ve herbirinin cezalarını çekmesi dışında bir seçenek yoktur. Terör başınında ömrünü o delikte tamamlaması gerekiyor. Diğer hiç bir seçenek kabul edilemez. 54 7 Yanıtla
  • yasir kamer:
    bu adamı yaşatan zihniyet şimdi meclise sokmam diyor. 25 sene önce neden öldürmediniz. 33 8 Yanıtla
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