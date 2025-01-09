Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt - Son Dakika
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Politika

Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın evlenmek istediğine yönelik iddiaya avukatlarından ve DEM Parti'den yanıt geldi. DEM'den yapılan açıklamada "Süreci büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla yürüten Sayın Öcalan'a yaklaşım konusunda ilgili herkesi ciddiyete davet ediyoruz" denilirken avukatları ise "Herkesi barış diliyle düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

09.01.2025 15:45  Güncelleme: 16:02
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28 Aralık Cumartesi günü DEM Parti ile İmralı'da görüşen teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın evlenmek istediğine yönelik iddia çeşitli basın yayın organlarında yer aldı.

İLK YALANLAMA AVUKATLARINDAN GELDİ

Tartışma yaratan iddiaya ilk yanıt teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarının bağlı olduğu Asrın Hukuk Bürosu'ndan geldi. "Yalan" vurgusu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "İçinden geçtiğimiz bugünlerde Abdullah Öcalan'ın eşit, özgür ve demokratik ortak bir yaşamın inşasına dair tarihi rolünü yerini getirmeye çalıştığına hep birlikte şahit olmaktayız. Kendisi, kutuplaşmadan ve Kürt sorununun çözümsüzlüğünden beslenenlere karşı onurlu bir barışın sağlanması adına tecrit koşullarına rağmen amansız bir mücadele yürütmektedir.

"HERKESİ BARIŞ DİLİYLE KONUŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Böylesine tarihi ve hassas bir dönemde demokratik bir çözüme nasıl katkı sunabilirim diye düşünme ahlakiliğini göstermek yerine Öcalan'a yönelik yalana dayalı, manipülatif, seviye ve saygı sınırlarını tanımayan yaklaşımlar sergilendiğini görüyoruz. Süreci anlama adı altında TV ya da sanal medya mecralarında yürütülen bu düzeysiz tartışma ve söylemlerin bir ahlak ve zihniyet problemi taşıdığını, barış ve çözüm çabasının altını oymayı amaçladığını da biliyoruz. Bu tür yaklaşımlar, Öcalan'ın şahsına olduğu kadar onun çözüm gücüne yönelik geliştirilmektedir. Bizler bu nedenlerle herkesi barış diliyle düşünmeye ve konuşmaya, pozitif tutum ile demokratik bir zemine ulaşmak için emek ve düşünce ortaya koymaya davet ediyoruz."

BİR AÇIKLAMA DA DEM PARTİ'DEN

DEM Parti tarafından yayımlanan basın açıklamasında ise teröristbaşı Öcalan için evlilik iddiaları şu ifadelerle yalanlandı; "Yalan, iftira ve çarpıtma konusunda Hitler zihniyetine ve Goebbels taktiklerine rahmet okutan, gazeteciliği emir erliği sanan ve ekranlarda savaşçılık oynayan yandaş kalemşörlerin yazdıklarını reddediyoruz. Süreci büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla yürüten Sayın Öcalan'a yaklaşım konusunda ilgili herkesi ciddiyete davet ediyoruz.

"ÇÖZÜM TALEP EDEN HALKIMIZ UCUZLUKLARA PRİM VERMEYECEKTİR"

Süreci yalan ve basit magazine indirgeyenlerin, bu konuda uydurulan yalanlara iman edip ısrarla dolaşıma sokanların amacı, Sayın Öcalan'ın ideolojik ve politik kimliğine saldırmaktır. Kimse kurnazca elindeki medya gücüne güvenerek ve her türlü algıyla şimdiden sorumluluktan kaçmanın hesabını yapmasın. Çözüm talep eden halkımız kesinlikle bu ucuzluklara prim vermeyecektir."

Teröristbaşı Öcalan\'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti\'den yanıt

Abdullah Öcalan, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • ZIPPO null:
    ulan şunları konuşuyorsunuz şehitlerin katiline sayın dedirtiyorsunuz ya ne diyim size... 278 41 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Bahçelide bekar 170 15 Yanıtla
    Bilal Çakmak:
    bahçeliniki kalkmıyo 3 0
  • poyraz can:
    apo piji 130 39 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    umut hakkını vaat eden zat ile bir çay icsinler yada demlensinler 111 8 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bu halk ve bu halkın çocukları emekliyi açlığa mahkum eden bu muhteşem ikiliyi ve yeni ortakları bekar Apo'yu unutmayacak ve ilk seçimde sandığa gömecek. 95 8 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Gider borusunun kılları ağrımış evlenme derdine düşmüş 89 13 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    apoyuda sayın yaptınız ya şehitlerin gazilerin yüzme nasıl bakacaksın bahçeli 66 11 Yanıtla
  • Apo Kara:
    Reco Emineyi mi verecek 42 32 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    gecmisin ingiliz yandaslari gunun abd yamacilari. Dogu Anadolu Bolgesindeki su ve madenleri tutup yok su yok bu ile size verecek degiliz.. 56 1 Yanıtla
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