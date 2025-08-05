Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi - Son Dakika
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Politika

Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi

Tarihi komisyonun Meclis\'teki ilk toplantısı sona erdi
05.08.2025 20:02
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Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısı 8 saat sürdü. Komisyonun bir sonraki toplantısını cuma günü saat 14.00'de gerçekleştireceği belirtildi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun ilk toplantısı bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleşti. Komisyonun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONUNUN İLK TOPLANTISI BİTTİ

İlk toplantı 8 saat sürdü. Komisyonun bir sonraki toplantısını cuma günü saat 14.00'de gerçekleştireceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edilmiştir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Gazi Meclisimizin çatısı altında oluşturulan komisyon, 5 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanmış ve ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

Komisyon, ülkemizin tarihi bir fırsat yakaladığı bu dönemde, yarınlarımızı şekillendirecek önemli bir sürecin takipçisi olacak, barışı kalıcılaştıracaktır. Ayrıca, ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapacak, kamuoyunun mevcut sürece dair bilgilendirilmesini sağlayacaktır.

BİR SONRAKİ TOPLANTI CUMA GÜNÜ

Toplantıda, siyasi parti grupları ile grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileri sürece ve komisyonun önemine ilişkin görüşlerini paylaşmıştır. Bu ilk toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonun adı, "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlenmiştir. Komisyon bir sonraki toplantısını, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirecektir.

YERLİKAYA, GÜLER VE KALIN DA KATILACAK

Söz konusu toplantıya, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirmek üzere davet edilmişlerdir. Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler, yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılacaktır."

Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi
Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi

48 kişilik komisyonun açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terör illetinden kurtulmak için tarihi bir dönüm noktasına geldik. Ülkemizin önünü tıkayan karanlık dönem milletimizin feraseti ve devletimizin kararlılığıyla geride kalıyor. Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz ama kardeşlik cümleleri kuracağız." dedi.

Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINA GELDİK"

Kurtulmuş'un konuşmasından önemli satır başları şöyle: "Milletlerin tarihinde öyle anlar vardır ki yalnız o günü anı değil, yarınını da şekillendirir. Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terör illetinden kurtulmak için tarihi bir dönüm noktasına geldik. Milletimiz nasıl birlik içinde hareket ettiyse bugün de aynı karar ve inançla bu sorunu çözecektir.

Bu komisyon aziz milletimizin geleceğine dair umutlarının yeşermesinin başlangıcıdır. Milletin iradesini temsilen yeni başlangıca şahitlik ediyoruz. Komisyonumuz ülkemizin enerjisini tüketenlerin provoke ettiği meseleye yeni bir gözle bakma iradesinin yansımasıdır. Meclis'in halkın sesi olma yanında kardeşliğin teminatı, çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma yeridir. Örgütün kendini feshederek silahların susturulmasıyla başlayan süreç aziz milletimizin meselesidir.

Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi

"ORTAK ACILARIMIZI ORTAK UMUDA ÇEVİRMEK İÇİN BURADAYIZ"

Bu komisyon kardeşliği kalıcılaştırmaya, farklılıkları zenginlik kabul edilmesini sağlayan bir çağrıdır. Ayrılık fitnesine milletimiz itibar etmemiştir. Terör bu topraklarda uzun yıllarca sadece canlarımızı almadı, emeğimizi, umudumuzu da çaldı. Enerjimizi içerideki karanlıkla boğuşmakla geçirdik. Birçok yapının ülkemizin önünü yıllarca kesmeye çalıştığına şahit olduk.

Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi

Yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Siyasetin, düşüncenin ve vicdanın daha çok konuşulduğu dönem olmak zorundadır. Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız. Özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin imkanlarını ve gücünü daha yüksek sesle konuşmanın zamanı gelmiştir. Attığımız her adım bu kadim coğrafyada barış ve kardeşliği tahkim etmek üzerine olmalıdır. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir. Türk-Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur. Kardeşliğimiz sadece savaş meydanlarında değil, acıda ve mutlulukta birlikte yürümektedir.

"YENİ ANAYASA YAZMIYORUZ AMA KARDEŞLİK CÜMLELERİ KURACAĞIZ"

Ülkemizin önünü tıkayan karanlık dönem milletimizin feraseti ve devletimizin kararlılığıyla geride kalıyor. Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz ama kardeşlik cümleleri kuracağız.

Şahit olduğumuz süreç bir pazarlığın asla sonucu değildir. Milletimizin kararlılığının sonucudur. Eğer terör belasıyla uğraşmak zorunda olmasaydık nice okullar, üniversiteler, hastaneler çok daha önce inşa edilebilirdi. Bugün iftihar ettiğimiz savunma teknolojilerimize belki çok daha erken zamanlarda ulaşabilirdik. En ağır bedel canla ödenmiştir. Manevi kayıplar unutulmaz acılarımızdır. Canları pahasına bu vatanı savunan kahramanlar bu sürecin manevi mimarlarıdır. Atacağımız her adımda onların emanetine sadık kalacağımızı ifade ediyoruz. Bu sürecin parçası olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Katkı veren herkes bu memleketin mayasında kardeşlik olduğunu göstermiştir.

Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi

"HER ADIMDA ŞEFFAFLIK OLMALIDIR"

Milletin taleplerinin siyasal zeminde buluşması, koordinasyonun yürütülmesi huzur için elzemdir. Tartışmanın mecrası TBMM ve bugün oluşturduğumuz bu komisyondur. Bugün burada TBMM'de temsil edilen bütün siyasi partilerin temsilcileri buradadır. Toplumun yüzde 98'inin temsil edildiği siyasi iradenin yansımasıdır. Milletimizin her adımdan haberi olmasının hakkı vardır. Her adımda şeffaflık olmalıdır.

"HİÇ KİMSE DIŞARIDA BIRAKILMAMALIDIR"

Bu süreç Türk'ün de Kürt'ün de ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. Komisyonumuz müzakereci bir istişare organı olarak hareket edecektir. Farklı fikirlerin ortak akılda birleşmesini sağlayacak anlayışla çalışacaktır. Bu sürecin en önemli hususlarından birisi de toplumsal psikolojinin doğru şekilde yürütülmesidir. Hedefimiz sadece asgari müştereklerde birleşmek değildir. Silahın tamamen bırakılmasıyla birlikte yasal düzenlemelerin önerilmesi ve hazırlanması da bu komisyonun görevlerindendir. Meclis'in manevi gücü, temsili yapısı provokasyonlara karşı en güçlü kalkanımız olacaktır. Provokasyonlar olabilir. Çalışmalarımıza sadece siyaset kurumu değil, toplumun diğer kesimleri de dahil edilecektir. Üniversitelerin, STK'ların katkıları olumlu olacaktır. Hiç kimse dışarıda bırakılmamalıdır. Bu masa milletin vicdanıyla, aklıyla, irfanıyla ve inancıyla kurulmuştur. Demokratik, çoğulcu ve herkesin kendisini ait hissettiği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, İbrahim Güler, Yaşar Güler, Demokrasi, Politika, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serdengeçti:
    yazıklar olsun TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ ne hale getirdiler acil seçime gidilmesi gerekiyor AKP’de hiçbir yöneticiye güvenimiz yok 3 1 Yanıtla
  • kaya Ozcan:
    yeni nesil akil mi bunlar 3 1 Yanıtla
  • tuncay8891:
    sonuc virt zirt 2 2 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    boş yorumcular Allah vatanı sizlere bırakmasın 3 0 Yanıtla
  • Bilgeece2009:
    halka sormadan kendi isteklerini tapıyorlar 2 1 Yanıtla
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