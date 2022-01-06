Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medya platformlarından TikTok'ta çektiği eğlenceli videolar ile gündeme oturdu.
Savcının şarkılar söylerken, spor yaparken paylaştığı çeşitli videolar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Yoğun ilgi gören paylaşımlar, beğeni topladı.
Bu gelişmeyle birlikte söz konusu paylaşımlar da sosyal medyada gündem oldu. Beklemediği kadar ilgi gören Savcı Saltabaş'ın Tiktok hesabını kapattığı öğrenildi.
Son Dakika › Politika › TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi - Son Dakika