Dereli'deki konutlar riskli dere yatağına mı yapıldı? TOKİ'den iddialara yanıt - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel afetinde en fazla zarar gören ilçelerin başında gelen Dereli ilçesinde Dereli- Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katıldı. Burada 369 konut 152 dükkanın kura ile dağıtımını gerçekleştirdi. Erdoğan'ın dağıtımı gerçekleştirdiği konutların yine riskli bölgeye yapıldığı ifade edildi. Bu iddialar üzerine açıklama yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ), Giresun'un Dereli ilçesinde 15 kişinin öldüğü dere yatağına 216 konut yapıldığına dair değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

YATAY MİMARİYE DİKKAT ÇEKİLDİ

TOKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Devlet ve Millet bir araya gelerek Giresun'da yaşadığımız sel felaketinin ardından yapılan yatay mimarili yeni konutlar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bugün sozcu.com.tr adlı haber sitesinde aziz milletimizi yanlış yönlendiren, hiçbir gerçek bilgi içermeyen 'Ders almıyoruz: Dereli'de 15 kişinin öldüğü dere yatağına 216 konut' başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Bu haber ile ilgili açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

"DERE KOTUNUN ALTINDA HİÇBİR BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTURLMAMIŞTIR"

Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketi sonundan devletin tüm kurumları bir seferberlik anlayışıyla hareket etmiş, selin izlerini silmek için var gücüyle çalışmıştır. Dereli ilçemizde selin olduğu alanlarda aynı gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak çalışmalara başladık. Dereli ilçemizin yerleşim merkezi kuruluşundan sel felaketine kadar plansız bir şekilde ulaşmıştır. Yapılan mevcut durum değerlendirmesi sonucunda ilçede yeni bir ilçe merkezi oluşturulması ve Dereli ilçesini taşkın kotunun üzerine çıkarılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan hesaplamalar sonucu belirlenen dere taşkın kotuna göre proje çalışmaları yapılmıştır. Yapılan proje çalışmalarında dere kret kotunun altında hiçbir bağımsız bölüm oluşturulmadığı gibi bodrum kat bile yapılmamış olup tüm alan dolgu ile yükseltilerek dere kret kotunun üzerine çıkartılmıştır" denildi.

"PROJELER YÖNETMELİĞE UYGUN YAPILDI"

Açıklamanın devamında, "Ayrıca Dereli ilçesinde söz konusu çalışma alanın dışında kalan ancak dere yataklarının kenarlarındaki tüm riskli yapılar yıkılarak mevcut yerleri yeşil alan yapılmıştır. Bölgede yatay mimarili, yöresel unsurları ihtiva eden yeni konutlarımız ve işyerlerimiz vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere söz konusu projelerimizin hepsi yönetmeliklere ve tekniğine uygun olarak yapılmıştır. Projelerle ilgili durum bu şekildeyken, yapılan haberin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikardır. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri, önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.