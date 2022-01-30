Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da "Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasına başladığı sırada açılan büyük pankart ise alanın arka tarafını kapattı.
Erdoğan, pankartın kapatılmamasına sinirlenerek, "Bir dakika, ben arkayı göremiyorum. O pankartı kaldıralım ki ben arkayı göreyim, onlar da beni görsün" dedi.
Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini duyan alandakiler, hemen pankartın olduğu bölgeye giderek, pankartı kaldırdı. Pankartın kaldırıldığını gören Cumhurbaşkanı ise konuşmasına devam etti.
Son Dakika › Politika › Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren pankart: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu - Son Dakika