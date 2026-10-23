Trump, 8 savaşı bitirdiğini savunup 2 savaşın daha bitmek üzere olduğunu söyledi - Son Dakika
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Trump, 8 savaşı bitirdiğini savunup 2 savaşın daha bitmek üzere olduğunu söyledi

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Trump, 8 savaşı bitirdiğini savunup 2 savaşın daha bitmek üzere olduğunu söyledi
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ABD Başkanı Donald Trump, Iowa'daki ara seçim mitinginde 8 savaşı sona erdirdiğini savunarak 2 savaşı daha bitirmeye yakın olduklarını söyledi. Trump, bunlardan birini Rusya-Ukrayna, diğerini İran savaşı olarak gösterip benzin fiyatlarının hızla düşeceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, şimdiye kadar 8 savaşı sona erdirdiğini iddia ederek, "Sanırım 2 tanesini daha bitirmeye çok yakınız. Bence Rusya ve Ukrayna bu noktaya geliyor" dedi. İran savaşının da yakında son bulacağını belirten Trump, "Öyle ya da böyle, bu iş çok yakında bitecek ve benzin fiyatları hızla düşecek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Iowa eyaletinde düzenlenen ara seçim mitinginde konuştu. İran'la devam eden askeri gerilime değinen Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savunarak, "Geçtiğimiz hafta boyunca Hürmüz Boğazı'ndan, savaş öncesi ve savaşın başlangıcı da dahil olmak üzere, daha önceki herhangi bir zamandan çok daha fazla petrol geçti. Bu durum abluka sayesinde oldu. İran'ın 'Boğazı kapatacağız' dediğini hatırlıyor musunuz? Kapattılar da. Ben de dedim ki, 'O zaman biz de onları ablukaya alacağız'. Bu sayede uzun süredir tek bir varil petrol bile geçiremediler" ifadelerini kullandı.

"Obama İran'a bir uçak dolusu para verdi"

Önceki ABD Başkanı Barack Obama'yı İran'a yönelik politikaları üzerinden eleştiren Trump, "Bazılarının İran nükleer anlaşması olarak adlandırdığı, İran için nükleer silaha giden yol olan Barack Obama'nın Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) ben feshettim. Obama'nın ne yaptığını hatırlıyor musunuz? İran'a milyarlarca dolar para verdi. Bu tarz şeyler için para ödeyemezsiniz. Size saygı duymak zorundalar. Bir Boeing 757'yi 1.7 milyar dolar nakit parayla doldurduğunu hatırlıyor musunuz?" diye sordu. Bunun için Maryland ve Virginia'daki tüm bankaların boşaltıldığını öne süren Trump, "Bankalarda hiç para kalmadı. Parayı götürüp İran'a verdi. Uçağın kapısı açıldığında ve 1.7 milyar dolarlık nakit parayı gördüklerinde bu adamların yüzünü hayal edebiliyor musunuz? Bunun da üzerine onlara on milyarlarca dolar verdi" ifadelerini kullandı. İran'ın "terörün 1 numaralı sponsoru" olduğunu öne süren Trump, "İran'a nasıl olur da 1.7 milyar dolar nakit para verirsiniz" diye sordu.

"İran'ı askeri, mali ve diğer her açıdan mağlup ettik"

Kendi yönetiminin ise gerçekleştirdiği askeri operasyonlarla İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yerle bir ettiğini vurgulayan Trump, "Onları askeri, mali ve diğer her açıdan mağlup ettik. Asla nükleer silaha sahip olmayacaklarından emin oluyoruz" dedi. İran yönetimini "çılgın" olarak niteleyen Trump, "Yaşadığımız sorun şu ki liderlerini, en tepedeki yöneticilerini ortadan kaldırdık. Birinci kademeyi yok ettik, gittiler. İkinci kademe gitti. Üçüncü kademe liderlerinden bazıları da gitti ve şimdi müzakere edecek kimse kalmadı" ifadelerini kullandı. İran yönetiminin arasında geçen konuşmaları dinlediklerini iddia eden Trump, "Kimse İran'ın cumhurbaşkanı olmak istemiyor" şeklinde konuştu.

"Benzin fiyatları hızla düşecek"

Şimdiye kadar 8 savaşı sonlandırdığını iddia eden Trump, "Sanırım 2 tanesini daha bitirmeye çok yakınız. Bence Rusya ile Ukrayna bu noktaya geliyor. Demek istediğim, çok uzun zamandır savaşıyorlar. Çoğunluğu asker olmak üzere ayda ortalama 25 bin kişi kaybediyorlar. Geçtiğimiz ay 32 bindi, ama ortalama her ay 25-27 bin arası asker ölüyor" şeklinde konuştu. Yakında sona erecek diğer savaşın ise İran savaşı olduğunu ifade eden Trump, "Öyle ya da böyle, bu iş çok yakında bitecek ve benzin fiyatları hızla düşecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA
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