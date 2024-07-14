Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok - Son Dakika
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Politika

Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok

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Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'a miting sırasında düzenlenen suikast girişimi ABD'yi ayağa kaldırırken, Başkan Joe Biden'a saldırıyla ilgili tek cümlelik bir açıklama yaptı. Biden "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok" ifadesini kullandı.

14.07.2024 07:34  Güncelleme: 07:49
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Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken suikast girişiminde bulunuldu. Saldırgan ve izleyicilerden birinin hayatını kaybettiği saldırıda Trump sağ kulağında yaralanırken, ilk açıklamasında "İyiyim" mesajı verdi.

SORUŞTURMA GİZLİ SERVİSTE

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir" sözleriyle soruşturmayı devraldıklarını duyururken, ABD Başkanı Biden, Trump'a yönelik saldırının ardından, basına kısa bir açıklama yaptı.

Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok

BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok" ifadesini kullandı.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

ABD Başkanı Joe Biden, kısa açıklamanın ardından eski Başkan Donald Trump ile telefonda da görüştü. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, Biden'ın, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde saldırıya uğrayan Trump ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, "Başkan Biden bu gece Washington'a dönüyor. İç güvenlik ve kolluk kuvvetleri yetkililerinden düzenli güncellemeler almaya devam edecek" denilirken, Biden'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmedi.

Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok

BLINKEN VE AUSTIN'DEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Trump'a yönelik saldırıdan sonra X üzerinden paylaşım yaptı. Blinken, Trump'ın mitinginde gerçekleştirilen silahlı saldırı karşısında şok olduğunu ve üzüldüğünü aktarırken, eski Başkan'ın güvende olmasından dolayı "minnettar" olduğunu kaydetti. "Biden'ın dediği gibi ABD'de siyasal şiddete yer yok" ifadesini kullanan Blinken, herkesin bu olayı kınaması gerektiğini belirtti. Austin de paylaşımında, Savunma Bakanlığının "demokrasilerinde kesinlikle yeri olmayan bu şiddeti" kınadığını dile getirirken, "ABD'de farklılıklarımızı bu şekilde çözmeyiz." sözlerini sarf etti. Trump'ın güvende olduğuna dair haberlerin kendini rahatlattığını kaydeden Austin, eski Başkan, ailesi ve "bu korkunç olaydan" etkilenen herkes için dua ettiğini vurguladı.

TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI: KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK

Diğer yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi'nin, Trump'a yönelik saldırı hakkında "kapsamlı bir soruşturma" yürüteceğini bildirdi. Johnson, "ABD halkının gerçekleri bilmeye hakkı var. Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ile DHS (İç Güvenlik Bakanlığı) ve FBI'dan (Federal Soruşturma Bürosu) diğer ilgili yetkililerin en kısa zamanda komitelerimiz önünde bir duruşmaya katılmalarını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Trump\'a yönelik saldırı sonrası Biden\'dan açıklama: ABD\'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok

Cumhuriyetçi Parti, Joe Biden, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz: sivri sinek isirmistir öyle gözüküyor 1 2 Yanıtla
  • Sabri İnce: Tramp , kulağı kesiklerden şimdi tescillenmiş oldu ! 1 1 Yanıtla

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