Trump, avukatlarına Adalet Bakanlığında üst düzey görevler vereceğini açıkladı

Politika

Mike Tyson yine rahat durmadı! Herkesin önünde şoke eden hareket

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkan seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump, 'Sus payı' davasında kendisini savunan avukatlarını ödüllendirmeye başladı.

AVUKATLARINA ADALET BAKANLIĞI'NDA ÜST DÜZEY GÖREVLER

Trump, avukatları Emil Bove, John Sauer ve Todd Blanche'ı Adalet Bakanlığı'nda üst düzey görevlere getireceğini açıkladı. CNN'in haberine göre Trump yaptığı yazılı açıklamada, Blanche'ı başsavcı yardımcısı, Bove'u başsavcı yardımcısının baş asistanı ve Sauer'i de baş hukuk danışmanı olarak atayacağını belirtti.

Blanche'in ayrıca Adalet Bakanlığı'nda farklı sorumluluklar da üstleneceğini kaydeden Trump, "John, ABD Yüksek Mahkemesi'nde Yargıç Antonin Scalia için çalışmış, 6 yıl Missouri Başsavcısı olarak görev yapmış ve ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer Temyiz Mahkemeleri'nde tecrübeye sahip, ustalık sahibi bir ceza hukuku avukatıdır." ifadesini kullandı.

Blanche ve Bove, "sus payı" davasında Trump'ı savunmuştu. Sauer ise 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları davasında, Trump'ın avukatlığını yapmıştı. Sauer, Yüksek Mahkeme'nin bu davada başkanın bazı konularda dokunulmazlığı olduğu yönündeki kararının çıkmasında önemli rol oynamıştı.

Trump dün Adalet Bakanlığı'na, Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdiğini açıklamıştı.