Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı - Son Dakika
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Politika

Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı

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ABD'de başkan seçilen Donald Trump, Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan'ın zeki bir lider olduğunu söyleyen Trump, "Suriye'de kazanan Türkiye oldu. Devrimi yapanlar Türkiye'nin kontrolündeydi. Bu, Türklerin bin yıllık hayali ve Erdoğan bunu başardı." dedi.

16.12.2024 22:26
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ABD'de başkan seçilen Donald Trump, Suriye'de yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye'de kazanan Türkiye oldu. Devrimi yapanlar Türkiye'nin kontrolündeydi. Bu, Türklerin bin yıllık hayali ve Erdoğan bunu başardı." dedi.

DONALD TRUMP'TAN SURİYE AÇIKLAMASI

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago Malikanesi'nde basın toplantısı düzenledi. Japonya merkezli internet ve telekomünikasyon şirketi SoftBank Group CEO'su Masayoshi Son ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Trump, şirketin önümüzdeki dört yıl içerisinde ABD'deki projelerine en az 100 milyar dolar yatırım planladığını duyurdu. Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'deki son gelişmelerden sonra ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme gibi bir planı olup olmadığı sorusu üzerine Trump, Suriye'deki ABD askeri sayısının kendisinin emriyle azaltıldığını hatırlattı.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR GÜÇ"

Trump, "Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan, benim çok iyi anlaştığım bir lider, kendisinin çok büyük bir askeri gücü var. Üstelik ordusu savaşla yıpranmamış, tüm o süreçler sonucu yıpranmamış durumda. Kendisi çok güçlü ve etkili bir ordu inşa etti" dedi.

ABD'nin Suriye'deki asker sayısını azaltma kararının ardından kendisine sert tepkiler geldiğini fakat hiçbir olumsuz durum yaşanmadığını vurgulayan Trump, ABD'nin halihazırda Suriye'de 900 personeli bulunduğunu ifade etti.

"ERDOĞAN BİNLERCE YILLIK HAYALİ BAŞARDI"

Suriye'de muhaliflerin Esad rejimini sona erdirmesinin Türkiye tarafından gerçekleştirilen "dostane olmayan bir devralma" olduğunu iddia eden Trump, Suriye'de taraflardan birinin tamamen sahadan silindiğini ve diğer tarafın kim olduğunu kimsenin bilmediğini söyledi. Trump, "Fakat ben biliyorum. Bu, Türkiye'dir. Bunun arkasında Türkiye var. Kendisi çok zeki biri ve bu binlerce yıldır istedikleri bir hayal ve bunu başardı. Oraya giren insanlar Türkiye tarafından kontrol ediliyor ve bu hususta bir problem yok. Bu da savaşmanın bir yoludur. Fakat askerlerimizin öldürülmesini istemiyor. Diğer yandan artık bunun olacağını da sanmıyorum, çünkü taraflardan biri tamamen yok edilmiş durumda" dedi.

"SURİYE'DE NİHAİ KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"

Nihai durumun ne olacağı yönündeki soru üzerine Trump, "Bölgedeki nihai durumun ne olacağını gerçekten kimse bilmiyor, kimse nihai kazananın kim olacağını bilmiyor. Ama bence bu Türkiye olacak ve Türkiye'nin çok zeki olduğunu düşünüyorum. Erdoğan çok zeki bir adam ve oldukça çetin bir lider" dedi.

"ESAD BİR KASAPTI"

Suriye rejimi eski lideri Beşar Esad'ın bir kasap olduğunu ve çocuk katliamlarından sonra ABD'nin Esad rejimini 58 füzeyle vurduğunu söyleyen Trump, "Obama bir kırmızı çizgi çekti fakat sonra sözünü tutmadı. 'Eğer biri bu kırmızı çizgiyi geçerse' dedi, ancak Esad o günden sonra daha fazla çocuk öldürdü. Fakat Obama hiçbir şey yapmadı. Ama ben yaptım. Oraya çok sayıda füze ateşledim" dedi.

"UKRAYNA'DA SAVAŞIN BİR AN ÖNCE DURMASI GEREKİYOR"

Ukrayna'da çok fazla can kaybı yaşandığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin barış istediğini söyleyen Trump, "Çünkü herkes öldürülüyor. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın gördüğü en kötü katliam. Bana cesetlerin üst üste yığıldığı tarlaların fotoğraflarını gösterdiler. Amerikan iç savaşı fotoğraflarına benziyor, her yerde cesetler var. Eğer o fotoğrafları görseydiniz, bu konudaki duygularınız çok daha şiddetli olurdu. Bunun bir an önce durması gerekiyor ve biz de bunu durdurmaya çalışıyoruz. Durması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Trump, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeler yapacaklarını söyleyerek, "Bunu durdurmak zorundayız, bu bir katliam" dedi. Trump, "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta rapor edilenden çok daha fazla insan hayatını kaybediyor. Buna askerler de dahil. Askerler, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir kırıma maruz kalıyor. Bunun durdurulması gerekiyor ve bu savaşı durdurmak üzere elimden gelenin en iyisini yapıyorum" dedi.

Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Yakup Çap:
    kızılelmaya doğru 261 73 Yanıtla
    Ramazan Katırcı:
    Hehe 82, 83 geliyor, Trump da veriyor gazı ortada bir tek İsrail ilerliyor her gün biryeri vurup yerleşiyor. 91 24
    Beşiktaş 1903:
    Yaw he he İsraile doğru 50 23
    Önder null:
    buyur suriyeye gidebilirsin 44 17
  • Osman Koca:
    övüyolarsa bi sıkıntı var demektir 274 34 Yanıtla
    Orhan kaya:
    överlerse onlar övüyorsa bu onların adamı diyorsunuz kötüleseler erdoganın oyunu artırmak için yapıyorlar diyorsunuz bu adam sizi nasıl memnun edecek bilmiyorum 45 59
    Murat Çevre:
    YPG ye dokunmayın diyecek sanirim 47 7
  • Cenk:
    Bayram değil seyran değil enişte niye öpücük gönderiyor.. 215 12 Yanıtla
  • Emre özenç:
    yahu adam göz gore göre kandiriyor milyonlar buna inanıyor.Toplum olarak kafayı yedik ulke elden gidiyor 166 42 Yanıtla
    Orhan kaya:
    eskiden laiklik elden gidiyor diyordunuz şimdi ülke elden gidiyor diyorsunuz bence bu daha etkili olur 43 36
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