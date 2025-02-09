Trump gerilimi sürüyor! AK Parti\'den Özel\'e 3 tavsiye

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına sessiz kaldığını söylediği ifadelerine resmi sosyal medya hesabından yaptığı 3 paylaşımla sert tepki gösterdi.

"ÖZEL İÇ SİYASETİN AMATÖR LİGİNDEDİR"

Ömer Çelik ilk paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Sn Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırmaktadır. Sn Özgür Özel, CHP'yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen 'siyasi cari açığı'nı Sn Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz. Sn Özgür Özel'in şunu bilmesinde fayda var: Sn Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel'in kendi genel başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir." dedi.

"ÖZEL BU ŞİİRİN DİZELERİNİ MAKAM ODASINA ASMALI"

Özgür Özel'in, Erdoğan'ın "Banka soyanların sloganı belediyeleri soyanların sloganına dönüşmüş" sözlerine, " Bertolt Brecht'in şiiri bu, Allah'ın cahili. Ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir ne sanat bilir ne kültür bilir." şeklinde verdiği yanıta da ikinci paylaşımında tepki gösteren Çelik, "Sn Özgür Özel, Sn Cumhurbaşkanımızın Bertolt Brecht'in şiirini okuması halinde, Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş. Sn Özgür Özel'in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz: Sn Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt'te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan, 'minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker' dizesini içeren şiiri Özgür Özel'in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır. Sn Özgür Özel, bu şiire ait dizeleri makam odasına da asmalı ve bu şiirdeki mesajları her gün hatırlayarak parti siyasetini milli bir çizgide tutmak için ilham kaynağı kabul etmelidir." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN AĞIR İDDİALARINI CEVAPLAMALIDIR"

Çelik son paylaşımında ise, "Sn Özgür Özel, Sn Cumhurbaşkanımıza karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendiligine dönmeli ve enerjisini CHP'nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcamalıdır. Sn Özel ilk olarak kendinden önceki CHP genel başkanı Sn Kılıçdaroğlu'nun ağır iddialarını cevaplamalıdır. Ardından CHP'de "eş genel başkan" gibi davrananları kontrol altına almalıdır. CHP'nin iç kavgalarından başarıyla çıkarsa, gerçek siyasi meselelere vakit ayırmalıdır." diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, "Trump Erdoğan'ı övdü övdü övdü Erdoğan da bundan pek mutlu oldu. Şimdi bu Trump diyor ki, Filistinliler Gazze'de yaşamayacak onları etraftaki ülkelere dağıtacağım. Bu tehcirdir, bu zorla yer değiştirmedir, bu insanlık suçudur. Buna nasıl susuyor Erdoğan? Ona oy verenler, Filistin'i böyle yalnız bıraksın diye mi oy verdiler? Bu meseleye sustuğu her gün gayrimeşrudur. Yüzünü İsrail'e, sırtını Filistin'e dönersen meşruiyetini kaybetmiş olursun. İşte bir an önce sandığı koymanın ve millete 'şimdi ne diyorsunuz?' diye sormanın bir gerekçesi daha ortaya çıkmaktadır. Günü geldiğinde İsrail'le kavga etmek para ettiğinde, bundan katmerli katmerli nemalanan Erdoğan şimdi İsrail'le Amerika anlaşmış, Suriye'ye bir düzen verecekler. Orada da Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı, eski eş başkanı ama anlaşılan öyle eskide falan kalmadı, eş başkanına da orada bir rol vermişler" demişti.