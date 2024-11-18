Trump, göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak - Son Dakika
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Politika

Trump, göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, ulusal acil durum ilan ederek yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanmayı planladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları doğrulayan Trump'ın planının 20 milyon aileyi etkilemesi bekleniyor. Planın yasal itirazlara karşı hazırlıkların başladığı ve Trump'ın ayrıca geçici vize programı Parole'yi sona erdirmeyi hedeflediği öğrenildi.

18.11.2024 19:01
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ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump, ulusal acil durum ilan etmeye ve yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu görevlendirmeye hazır.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu iddiaları doğruladı. Trump'ın 2024 seçim kampanyasının ana vaatleri arasında öne çıkan planın 20 milyon aileyi etkilemesi bekleniyor.

TRUMP'TAN 'DOĞRU' ONAYI

Gelişmeyi daha önce uluslararası izleme örgütü "Judicial Watch" Başkanı Tom Fitton duyurmuştu. Trump, Fitton'ın paylaşımını "Doğru!" notuyla onayladı.

YASAL MÜCADELE KAPIDA

Avukatlar ve göçmen hakları savunucuları Trump'ın planına karşı mahkemelerde mücadele yürütmeye hazırlanıyor. Trump'ın ekibinde ise yasal itirazları aşma ve yürürlüğe girebilir emirler hazırlama hazırlıkları başladı.

    PAROLE PROGRAMI KALDIRILACAK

    Öte yandan Trump'ın; Küba, Venezuela, Haiti ve Nikaragua gibi ülkelerden gelen göçmenlerin kabul edildiği geçici vize programı 'Parole'yi sona erdirmeyi hedeflediği öğrenildi. Program, çerçevesinde 2022 Ekim'den bu yana yaklaşık 530 bin göçmen hava yoluyla ülkeye giriş yapmıştı.

    Trump, göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak

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    Son Dakika Politika Trump, göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (11)

    • Tarık yücel:
      Adam gibi adam helal olsun. milletini düşünüyor. bizimkide kapıda kolanya mendil bekliyor. 67 4 Yanıtla
    • Yunuss Bayern:
      Tayyip örnek al 38 2 Yanıtla
    • Nis Ard:
      acil reizzin açıklama yaomasi lazim, attığınız multeciler için kapımız açıktır, 400 dolara vatandaslik veririz felanfistik 19 2 Yanıtla
    • V. A.:
      Adam gbi adam.. bizim suriyelilere afganlara yapmamız gereken de bu. Yemın ederim abd li olup su adama saf kan hzmet edebelirim. Bi insan boyle millliyetci olmalı ülkesini sevmeli helal olsun.. 12 0 Yanıtla
    • Çelikk:
      Helali Hoş Olsun sözünün eridir 8 1 Yanıtla
    • Osman Koca:
      şimdi burada kaçıp gidenler gerimi gelecek? 8 0 Yanıtla
    • İshak Klein:
      recep!.. bak görüyor musun.. transkript olunca nasıl oluyor 5 0 Yanıtla
    • islam Bulut null:
      inşallah bizim ülke de örnek olur 3 0 Yanıtla
    • Oğuz Kuru:
      Amerika'da herkes Göçmen yerlileri katlettiniz 0 0 Yanıtla
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