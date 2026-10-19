Trump, görebildiğimizce Rusya'nın İran'da bir şey yapmadığını söyledi, bunu olumlu buldu - Son Dakika
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Trump, görebildiğimizce Rusya'nın İran'da bir şey yapmadığını söyledi, bunu olumlu buldu

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ABD Başkanı Donald Trump, 'görebildiğimizce' Rusya'nın İran'da hiçbir şey yapmadığını söyledi. Trump, bu durumu 'çok olumlu' bulduğunu belirterek Rusya'nın İran'da bir şey yapmadığı görüşünü dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Görebildiğimiz kadarıyla Rusya, İran'da hiçbir şey yapmadı ve bence bu çok olumlu" dedi.

Kaynak: İHA
Donald TrumpABD BaşkanıPolitikaRusyaİranSon Dakika

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