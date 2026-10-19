Trump, görebildiğimizce Rusya'nın İran'da bir şey yapmadığını söyledi, bunu olumlu buldu

Trump, görebildiğimizce Rusya'nın İran'da bir şey yapmadığını söyledi, bunu olumlu bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, 'görebildiğimizce' Rusya'nın İran'da hiçbir şey yapmadığını söyledi. Trump, bu durumu 'çok olumlu' bulduğunu belirterek Rusya'nın İran'da bir şey yapmadığı görüşünü dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Görebildiğimiz kadarıyla Rusya, İran'da hiçbir şey yapmadı ve bence bu çok olumlu" dedi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?