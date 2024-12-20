Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken Türkiye'nin önemli bir güç olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını ve akıllı biri olduğunu söylemişti. Erdoğan, Trump'ın sözleriyle ilgili yaptığı ilk değerlendirmede "Türkiye'nin gücünün ve etkinliğinin bizdeki muhalefet dışında herkes farkında." ifadelerini kullandı.

20.12.2024 14:07  Güncelleme: 14:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılımının ardından yurda dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken Türkiye'nin önemli bir güç olduğunu vurgulayarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi anlaştığım akıllı biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'a uçakta Trump'ın övgü dolu sözleriyle ilgili ne düşündüğü soruldu.

Trump'ın sözlerinin kendisinin ve önümüzdeki aylarda oluşturacağı yönetiminin Türkiye'ye bakışını özetlediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ"

"Türkiye'nin gücünün ve etkinliğinin bizdeki muhalefet dışında herkes farkında. Aslında onlar da bazı şeylerin farkındalar ancak gerçekleri konuşmaya dilleri alışkın olmadığı için çarpıtıyorlar. Türkiye'nin diplomaside artan gücünü uluslararası düşünce kuruluşlarından medyaya varıncaya kadar herkes yazıp çiziyor. Biz de gücümüzün ve etkinliğimizin farkındayız. Bu gücün kaynağı olan milletimize yaraşır biçimde hizmet etmenin derdindeyiz. Geçenlerde de söylediğim gibi Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Bizim topraklarımızı korumak, ülkemizi kalkındırmak, köklerimize tutunarak ileriye adımlar atmak gibi bir gayemiz var. Bunun yanında dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında durma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz.

Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

"DOĞRU SÖZE NE DENİR?"

Şam'da büyükelçiliğimizi yeniden faaliyete geçirdik, orada adımızı gören Suriyeli kardeşlerimizin hissiyatlarına bir bakın. 'Türk beklenendir' sözü öylesine kurulmuş bir cümle değildir. Türkiye'nin gönül sınırları fiziki sınırlarının çok ötesindedir. Gittiğimiz her ülkede, ayak bastığımız her coğrafyada, bunu gördük. Sayın Trump da aslında bir durum tespiti yaparak ülkemizin gücü ve etkinliğinin altını çiziyor. Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde. Aramızda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibarıyla kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık. Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Kendi ülkesine ve müttefiklerine maliyet üreten politikaları değiştirme vizyonuna sahip. Devir-tesliminden sonra yine herhalde biz de ilk tebriğimizi yapar, gündemimizde bulunan konuları samimiyetle ele almaya başlarız."

ERDOĞAN'A BİR ÖVGÜ DE ORBAN'DAN

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Belçika'nın başkenti Brüksel'de devlet radyosuna verdiği haftalık röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulundu. Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasında yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki başarısına dikkat çekti ve Erdoğan'ın şu ana kadar iki taraf arasında başarılı olan tek arabulucu olduğunu ifade etti. Orban, bu başarının önemli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkes için yapılan diplomatik çabalar içinde kritik bir rol oynadığını söyledi.

Trump\'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan ilk yorum

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Son Dakika Politika Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Mert Tekin:
    Aynen öyle Reis muhalefet dışında herkes farkında gücümüzün Allah sana güç kuvvet versin 97 114 Yanıtla
  • Ali:
    Türkiye güçlü olsaydı insanlar 17 lira maaş 12lira emekli maaşı almazdı. 134 53 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Muhalefet de farkında ama kendilerine yediremiyorlar. olay bu Reis 83 100 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    helal reis desek CHP li arkadaşlar kızar diye demiyorum:))) 50 67 Yanıtla
  • Cenk:
    Evet Amerikan askerleri askerimize çuval geçirirken, Rahip brunsonu verirken.... 80 32 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Amerika Trump pkk ya yıllardır yardım ediyor pkk yı besliyor silah veriyor hükümet Amerika korkusundan dost Amerika diyor sıkıyorsa deseniz ya pkk ya yardımı kesin diye yiyor mu korkaklar 78 25 Yanıtla
  • Kayhan Tuguy:
    Trump denen şeytan seninle kafa buluyor geçmişte söylediklerini ve sana yaptırdıklarını ne çabuk unuttun. 70 20 Yanıtla
  • Mehmet Hakyemez:
    keşke vatandaş da fark etse. Refah seviyesi yıldan yıla düşerken açıklamaların önemi yok. 46 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yol yapıyor şimdiden 49 6 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    AL PAPAZI VER PAPAZI MESELE BİTTİ MEYER MESELE PAPAZ MESELESİDİR 40 6 Yanıtla
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