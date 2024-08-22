Politika

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Eski Başkan Donald Trump, ABD ordusunda görev yapan transgender bireylerle ilgili tartışmalı bir açıklama yaptı. Yakın zamanda gerçekleşen bir seçim kampanyası etkinliğinde Trump, "Seçildiğimde, ABD ordusundaki trans saçmalığını bitireceğim," dedi.

Trump, görüşünü şu sözlerle detaylandırdı: "Askerlerin düşmanlara odaklanması gerekiyor, cinsiyetlerinin ne olduğunu çözmeye değil." Ayrıca alaycı bir şekilde şöyle devam etti: "Umarım savaş zamanı geldiğinde cinsiyetlerinin ne olduğunu çözmüş olurlar."

Bu yorumlar, Trump'ın başkanlığı döneminde transseksüel bireylerin orduda görev yapmasını yasaklama girişimini yansıtıyor. Açıklama, destekçiler ve eleştirmenler arasında zaten tartışma yarattı; LGBTQ+ hakları savunucuları olası ayrımcılık konusunda endişelerini dile getiriyor.

Trump'ın sözleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde LGBTQ+ hakları ve askeri politikalar konusundaki süregelen siyasi bölünmeyi vurguluyor. Seçim sezonu ilerledikçe, bu konunun tartışmalı bir tartışma konusu olmaya devam etmesi muhtemel görünüyor.