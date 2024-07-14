Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu - Son Dakika
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Politika

Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu

Trump\'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu

ABD'de düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump, olayın ardından ilk kez açıklama yaptı. Trump, ''Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumda bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım ve kurşunun derimi parçaladığını hissettim. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım'' ifadelerini kullandı. Trump, Gizli Servis elemanlarına ve kolluk güçlerine teşekkür ederek saldırıda hayatını kaybeden ve ağır yaralanan kişilerin ailelerine başsağlığı diledi.

14.07.2024 09:04
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ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen suikast girişiminden son anda kurtuldu. Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden ilk açıklamasını yapan Trump, saldırı anını ve hislerini paylaştı.

"ÜLKEMİZDE BÖYLE BİR EYLEMİN GERÇEKLEŞMESİ İNANILMAZ"

ABD Başkanlığı için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığına kesin gözüyle bakılan Donald Trump suikasttan son anda kurtuldu. Miting sırasında kulağından vurulan Trump ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı. Saldırı sırasındaki hislerini anlatan Trump, "Ülkemizde böyle bir eylemin gerçekleşmesi inanılmaz" dedi.

Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu

"KULAĞIMIN ÜST KISMINI DELİP GEÇTİ"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünya tarihine geçen bu suikast teşebbüsü sonrası ilk açıklamasında, "bir kurşunla vurulduğunu ve kurşunun sağ kulağının üst kısmını delip geçtiğini" ifade etti.

Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu

"KURŞUNUN DERİMİ PARÇALADIĞINI HİSSETTİM"

Trump, kendine ait Truth adlı sosyal mecran üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumda bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım ve kurşunun derimi parçaladığını hissettim. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu

ÖLEN VE YARALANAN KİŞİLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Hızlı karşılıkları için Gizli Servis elemanlarına ve kolluk güçlerine teşekkür eden Trump, "En önemlisi, mitingde hayatını kaybeden kişinin ailesine ve ağır yaralanan bir başka kişinin ailesine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu

TEPKİ GÖSTERDİ

Donald Trump mesajında, "Ülkemizde böyle bir eylemin gerçekleşmesi inanılmaz. Şu anda ölü olan saldırgan hakkında hiçbir şey bilinmiyor" diye ekledi. Trump "Tanrı Amerika'yı kutsasın" mesajıyla paylaşımını sonlandırdı.

Donald Trump, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Selçuk KÜTÜK: Savaşa hazır olun plan işliyor tıkır tıkır 33 10 Yanıtla
    Mehmet Aydaz: Ne savaşıymış,, hayal dünyasında yaşıyorsunuz 1 0
  • Ankara null: reklam abd iyi bilir bu isleri :)) 29 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: seçimi kazandı bilin şimdiden prim yaptı trap 29 4 Yanıtla
  • Berat Yavuz: kendi bunu organize etms olabilir abd hersey beklenir 23 5 Yanıtla
    Ercan Aydın: Kesin.. kulağına gelecek şekilde planlamış olabilir… böyle bir plan kusursuz işlemiş baksana 0 1
  • Ercan Koyun: güzel reklam yapmış 15 7 Yanıtla
  • V. A.: Bu tip olaylar afganistan suriye ırak arabsitan ve Türkiyede görülür oysa 9 3 Yanıtla
  • Sabri İnce: Ucundan azıcık ! 5 7 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Tabiki bu gibi şeyler güzel değil.ama etme bulma dünyası.bir çok ülkede suikadtların hazırlayıcısı Abd.galiba bir birini yeme sırası abd.de. 8 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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