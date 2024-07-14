Trump\'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu

Politika

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen suikast girişiminden son anda kurtuldu. Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden ilk açıklamasını yapan Trump, saldırı anını ve hislerini paylaştı.

"ÜLKEMİZDE BÖYLE BİR EYLEMİN GERÇEKLEŞMESİ İNANILMAZ"

ABD Başkanlığı için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığına kesin gözüyle bakılan Donald Trump suikasttan son anda kurtuldu. Miting sırasında kulağından vurulan Trump ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı. Saldırı sırasındaki hislerini anlatan Trump, "Ülkemizde böyle bir eylemin gerçekleşmesi inanılmaz" dedi.

"KULAĞIMIN ÜST KISMINI DELİP GEÇTİ"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünya tarihine geçen bu suikast teşebbüsü sonrası ilk açıklamasında, "bir kurşunla vurulduğunu ve kurşunun sağ kulağının üst kısmını delip geçtiğini" ifade etti.

"KURŞUNUN DERİMİ PARÇALADIĞINI HİSSETTİM"

Trump, kendine ait Truth adlı sosyal mecran üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumda bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım ve kurşunun derimi parçaladığını hissettim. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

ÖLEN VE YARALANAN KİŞİLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Hızlı karşılıkları için Gizli Servis elemanlarına ve kolluk güçlerine teşekkür eden Trump, "En önemlisi, mitingde hayatını kaybeden kişinin ailesine ve ağır yaralanan bir başka kişinin ailesine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Donald Trump mesajında, "Ülkemizde böyle bir eylemin gerçekleşmesi inanılmaz. Şu anda ölü olan saldırgan hakkında hiçbir şey bilinmiyor" diye ekledi. Trump "Tanrı Amerika'yı kutsasın" mesajıyla paylaşımını sonlandırdı.