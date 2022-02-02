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TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatılıyor - Son Dakika

TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatılıyor

02.02.2022 12:30
TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatılıyor

TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatılıyor.

TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu.

Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin sağlanması ve terör ile mücadele kapsamında görev süresinin 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasının öngörüldüğü belirtiliyor. - ANKARA

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Aden Körfezi, Türkiye, TBMM, TSK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatılıyor - Son Dakika
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