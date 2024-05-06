Kuzey Irak\'a hava harekatı! 16 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Politika

Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Metina ve Gara bölgelerine Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı harekatla ilgili "Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor!" mesajı verirken etkisiz hale getirilen 16 terörist arasında sözde yöneticilerin de bulunduğu belirtildi.

"MİLLETİMİZİ BU BELADAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ"

Bakanlık, harekatla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!"