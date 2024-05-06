Kuzey Irak'a hava harekatı! 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Politika

Kuzey Irak'a hava harekatı! 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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TSK'nın Kuzey Irak'a düzenlediği hava harekatında, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

06.05.2024 16:53  Güncelleme: 17:26
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Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Metina ve Gara bölgelerine Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı harekatla ilgili "Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor!" mesajı verirken etkisiz hale getirilen 16 terörist arasında sözde yöneticilerin de bulunduğu belirtildi.

"MİLLETİMİZİ BU BELADAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ"

Bakanlık, harekatla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!"

Kuzey Irak'a hava harekatı! 16 PKK'lı terörist etkisiz
Kuzey Irak\'a hava harekatı! 16 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Gara, Irak, TSK, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Irak'a hava harekatı! 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Musa Canbolat: ohhhhh 28 3 Yanıtla
  • ahmet batìr: rabbim mehmetciklerimize güç kuvvet versin inşallah 26 3 Yanıtla
  • Ahmet Çak: Allah yar ve yardımcınız olsun 17 0 Yanıtla
  • fatih deniz: Allah yardımcınız olsun krallar 13 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kuzey Irak'a hava harekatı! 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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