Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı - Son Dakika
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Politika

Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı

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TSK'yı DEAŞ terör örgütüne benzeterek tepki çeken gazeteci Özlem Gürses, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde, "Dil sürçmesi oldu. Bilinçli şekilde kullanılmış bir ifade değil" diyen Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi.

21.12.2024 17:24
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Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

GÜRSES HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında kullandığı sözler dolayısıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gürses tutuklanma talebiyle sevk edildi.

Özlem Gürses için tutuklanma talebi

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu tamamlanan Özlem Gürses hakkında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Gürses hakkında YouTube yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleri nedeniyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği gerekçesiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmış, Ankara'da gözaltına alınan Gürses, İstanbul'a getirilmişti.

Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı

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Son Dakika Politika Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Özkan Tunç:
    Herkes HADDİNİ BİLECEK. Burası TÜRKİYE CUMHURİYETİ .. 106 26 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    HERKES HADDİNİ BİLECEK HİÇ KİMSE TSK YI AŞAĞILAYAMAZ 101 14 Yanıtla
  • vasfi demir:
    TRde düşünce özgürlüğü)) 18 83 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    ne yaparsanlz yapln ilk secimde emekliler sizi yolacan akp mhp 24 67 Yanıtla
  • mustafa dabak:
    Düşünce özgürlüğü vatana ihanet etmeyi kapsamaz. 62 8 Yanıtla
  • osman şahin:
    Herkesi tutuklayın yandaş yalaka hariç tüm gazetecileri hata gazete okuyanları hepsini 45 yıl ceza istenen DEAŞ teroristler serbest bırakıldı hukuk katl edildi 12 56 Yanıtla
  • Astor2 null:
    ak troller'e bak ülkeyi seyret 12 54 Yanıtla
  • Yakup Çap:
    sırtınızı sıvazlayanlar gelip kurtarsın seni kimsin bu devletin askerine laf edecek 45 7 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    insigramdan yaptığı yayınları görüyoruz iktidara yüklenelim derken ülkemin menfaat lerine alalen itibarsızlaştırma TSK SMO AİŞGALCİ gösterme işid denen terör gurubu ile yan yana koyma gibi söylemlerle Suriyenin bir bölgesinde suriyenin toprak bütünlüğünde olan Kürt halkı direk pkk pyd gibi şeylerle gösterim kin nefret gösterme hattizliğini göstermekte idi dil sürtüşme değil bir gazeteci sözde diyelim buna lafının kalbinin nereye gittiğine bakacak TSK ulusumun yegane kurumudur kimsenin yıpratma ya yönelik atsizliğe varamaz 33 2 Yanıtla
  • Hasan null:
    Yihuhahhqhahha 3 16 Yanıtla
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