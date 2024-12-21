Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı

Sami Göksu:

insigramdan yaptığı yayınları görüyoruz iktidara yüklenelim derken ülkemin menfaat lerine alalen itibarsızlaştırma TSK SMO AİŞGALCİ gösterme işid denen terör gurubu ile yan yana koyma gibi söylemlerle Suriyenin bir bölgesinde suriyenin toprak bütünlüğünde olan Kürt halkı direk pkk pyd gibi şeylerle gösterim kin nefret gösterme hattizliğini göstermekte idi dil sürtüşme değil bir gazeteci sözde diyelim buna lafının kalbinin nereye gittiğine bakacak TSK ulusumun yegane kurumudur kimsenin yıpratma ya yönelik atsizliğe varamaz