TSTK'da Başkanlık Değişimi: Cevdet Akay'dan Hakan Gültekin'e Devir - Son Dakika
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Politika

TSTK'da Başkanlık Değişimi: Cevdet Akay'dan Hakan Gültekin'e Devir

TSTK\'da Başkanlık Değişimi: Cevdet Akay\'dan Hakan Gültekin\'e Devir

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Olağanüstü Genel Kurulu, geniş katılımla gerçekleşti. Toplantıda, TSTK Genel Başkanı Cevdet Akay, görevini Hakan Gültekin'e devrettiğini duyurdu. Yeni Genel Başkan Hakan Gültekin ise, 100'den fazla profesörden oluşan akademik kadro ile yeni dönemde çok sayıda bilim ve kalkınma odaklı projeyi hayata geçirme konusunda azimle çalışacaklarını vurguladı.

13.01.2025 10:58
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Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK)'nın Olağanüstü Genel Kurulu 11 Ocak 2025 Cumartesi günü Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda geniş bir katılımla gerçekleşti. Can Çobanoğlu'nun Divan Başkanlığına, Prof. Dr. Aynur Aydın ve Prof. Dr. Zeynep Ökten'in Divan Üyeliklerine seçildiği Genel Kurul Toplantısında TSTK Genel Başkanı Cevdet Akay, bayrağı şimdi yeni yönetime huzurla devrettiklerini söyledi.

Genel Kurula katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, TSTK'nın gençlik projelerini desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

TSTK'da Başkanlık Değişimi: Cevdet Akay'dan Hakan Gültekin'e Devir

İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, 21. Dönem Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ülkemizin kalkınmasına, birlik beraberliğine sivil toplum kuruluşlarının verdiği katkıyı takdir eden kürsü konuşmaları yaptı.

TSTK Onur Kurulu Başkanı Mahmut Ekşi, TSTK'nın kapsayıcı ve kucaklayıcı özelliğini öne çıkaran cümleler sarf etti.

TSTK'da Başkanlık Değişimi: Cevdet Akay'dan Hakan Gültekin'e Devir

Devlet Eski Bakanı ve TBMM Eski Başkanvekili Prof. Dr.Yüksel Yalova, yanında 27 ilimizin Federasyon Genel Başkanlarının,çok sayıda bürokratın, vakıf ve dernek başkanının ve üyelerinin, akademisyenlerin katıldığı TSTK Olağanüstü Genel Kurulunda yapılan oylamada, Hakan Gültekin yeni Genel Başkan seçildi. Önceki Genel Başkan Cevdet Akay da TSTK Onursal Başkanı oldu.

Teşekkür konuşmasında kendisine ve ekibine duyulan güven için minnet duygularını ifade eden Hakan Gültekin, 100'den fazla profesörden oluşan akademik kadro ile kurulan komisyonların çalışmalarıyla yeni dönemde çok sayıda bilim ve kalkınma odaklı projeyi hayata geçirme konusunda azimle çalışacaklarını vurguladı.

TSTK'da Başkanlık Değişimi: Cevdet Akay'dan Hakan Gültekin'e Devir
TSTK'da Başkanlık Değişimi: Cevdet Akay'dan Hakan Gültekin'e Devir
TSTK'da Başkanlık Değişimi: Cevdet Akay'dan Hakan Gültekin'e Devir
TSTK'da Başkanlık Değişimi: Cevdet Akay'dan Hakan Gültekin'e Devir
TSTK'da Başkanlık Değişimi: Cevdet Akay'dan Hakan Gültekin'e Devir
TSTK'da Başkanlık Değişimi: Cevdet Akay'dan Hakan Gültekin'e Devir
TSTK'da Başkanlık Değişimi: Cevdet Akay'dan Hakan Gültekin'e Devir
TSTK'da Başkanlık Değişimi: Cevdet Akay'dan Hakan Gültekin'e Devir

Politika, Gündem, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TSTK'da Başkanlık Değişimi: Cevdet Akay'dan Hakan Gültekin'e Devir - Son Dakika

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