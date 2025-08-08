TSTK Heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Ağustos 2025'te Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) öncülüğünde Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerini makamında kabul etti.
Ziyarette, Türkiye ile KKTC arasındaki sosyal, kültürel ve sivil toplum ilişkilerinin güçlendirilmesi, ortak projeler ve iş birliği imkânları ele alındı. Heyet üyeleri, iki ülke arasında planlanan kültürel etkinlikler ve sivil toplumun gelişimine yönelik projeler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar'a bilgi sundu.
TSTK Genel Başkanı Hakan Gültekin başkanlığındaki heyette şu isimler yer aldı:
Erol Aykut – Marmara Dernekler Federasyonu Başkan Vekili, RİBİAD Genel Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Umut Elbir – TSTK Genel Sekreteri, USKEF Genel Başkanı
Mehmet Özgür Yıldırım – Hatay İl Dernekler Federasyonu Genel Başkanı
İshak Koçoğlu – TÜMBİFED Başkan Vekili
Mahmut Ekşi – TSTK Onur Kurulu Başkanı
Av. Selman Yaray – USKAİD Genel Başkanı, TSTK Hukuk Komisyonu Başkanı
Muhammet Ali Temel – Kayseri İl Dernekler Federasyonu Genel Başkanı
Recai Acar – Erzurum İl Dernekler Federasyonu Genel Başkanı
Hatice Ulusoy – TÜMBİAD Genel Başkan Vekili
Arif Ekşi – Genel Koordinatör
Görüşmenin, Türkiye ve KKTC arasındaki sivil toplum dayanışmasına katkı sağlayacak somut adımların atılmasına zemin hazırlaması bekleniyor.
