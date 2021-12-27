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TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu verilmediğini açıkladı: Kurumu, siyasi tartışmaların parçası haline getirmek istemedim - Son Dakika

TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu verilmediğini açıkladı: Kurumu, siyasi tartışmaların parçası haline getirmek istemedim

27.12.2021 08:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde TÜİK'e giderek görüşme yapmak istemiş ancak kendisine randevu verilmemişti. Yaşanan olay büyük tartışma yaratırken Kılıçdaroğlu'na neden randevu verilmediğine ilişkin beklenen açıklama günler sonra geldi. TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, "Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Görüşmeme nedenimiz budur" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu verilmemesi konusuna ilişkin konuştu.

"ÇOK HAYATİ BİR İŞ BU"

Habertürk'ten Kemal Öztürk'e açıklamalarda bulunan Dinçer, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi neden kabul etmediniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur."

"KILIÇDAROĞLU'NUN ANİDEN GELEN TALEBİ TÜM ÇALIŞMALARIMIZI ERTELEMEMİZE NEDEN OLDU"

Dinçer, "Ancak görüşmeyerek sanki sakladığınız bir şey varmış gibi imaj yarattınız. İnsanların kuruma güveni sarsıldı" ifadelerine ise "Biz aslında Aralık ayı içinde kurumu basına ve konunun uzmanlarına açmayı planlıyorduk. Hatta alternatif enflasyon ölçen Prof. Veysel Ulusoy ve ekibini de davet edecektik. Kendisiyle görüştüm. Zaman planlaması yapıyorduk. Sonra da ekonomi ve finans yazarlarını, uzmanları davet edecektik. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun aniden gelen talebi tüm bu çalışmaları ertelememize neden oldu. Ben gerçekten hayatım boyunca hiç siyasetle uğraşmadım. Tüm hayatım akademi. Kurumu da siyasi tartışmaların parçası olmaması için korumaya çalıştım. Belki sonuçları farklı oldu. Ancak niyetim kurumu dışa kapatmak asla değildir" şeklinde yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda aldığı karar doğrultusunda saat 11.00'de Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ankara binasına gideceğini söyleyip, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun TÜİK" ifadelerini kullanmıştı. Dediği saatte TÜİK'in kapısında olan Kılıçdaroğlu içeriye alınmamıştı. CHP lideri burada gazetecilere açıklama yaptıktan sonra binadan ayrılmıştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu verilmediğini açıkladı: Kurumu, siyasi tartışmaların parçası haline getirmek istemedim - Son Dakika


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