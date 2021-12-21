Tüm çalışanlar asgari ücret kadar vergiden muaf olacak (2) - Son Dakika

TEKLİF, KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Görüşmelerin ardından, 13 maddelik yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen teklifle; Yenilenebilir Enerji üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen, meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması şartı 20 kilovat olarak değiştirilecek.

SAVUNMA SANAYİİ PROJELERİNE KDV İSTİSNASISavunma Sanayii Başkanlığı'nca yürütülen savunma sanayisi projelerine ilişkin bu kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası kapsamına alınacak.Yasa teklifi ile BOTAŞ'ın nakit yönetiminin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi de hedefleniyor. Bu çerçevede; şirketin Ticaret Bakanlığı 'na bağlı tahsil dairelerine, yapılandırılmış borçları dahil ödenmeyen her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilecek.CUMHURBAŞKANI'NA 'FAZLA BÜTÇEYİ' KULLANMA YETKİSİPlan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşen görüşmeler sırasında muhalefet partileri, teklifin 7'nci maddesinde yer alan, 'Cumhurbaşkanına bütçe aktarımı' konusunda yetki veren düzenlemeye karşı çıktılar. CHP Malatya Veli Ağbaba , düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu, Meclis yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verildiğini dile getirdi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da, Meclis yetkisinin Cumhurbaşkanı'na Anayasa'ya aykırı bir şekilde devredildiğini söyledi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise muhalefetin eleştirilerine katılmadığını belirtti.2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan genel bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. İlgili kanunları gereğince genel bütçe gelirleri karşılığı yapılan ödenek eklemeleri bu tutardan düşülecek. Türkiye 'de yerleşik sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetleri de güvenli elektronik imza ile düzenlenebilecek.

?Kamu üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının, 2021'de verdikleri sağlık hizmet bedelinin, götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki fark terkin edilecek.

Besti KARALAR/ANKARA,