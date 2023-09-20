Tunç Soyer'den İYİ Partili Özlale'nin adaylığına ilk yorum: İzmir asla vazgeçmez - Son Dakika

Tunç Soyer'den İYİ Partili Özlale'nin adaylığına ilk yorum: İzmir asla vazgeçmez

Son Güncelleme: 20.09.2023 20:55

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti'nin Ümit Özlale'yi İzmir adayı olarak açıklamasıyla ilgili ilk kez konuştu. "İzmir'de CHP için bir risk yaratır mı?" sorusuna Soyer, "Asla. İzmir asla vazgeçmez." yanıtını verdi.

İYİ Parti'nin Ümit Özlale'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklamasına Tunç Soyer'den ilk yorum geldi. Soyer, "İzmir'de CHP için bir risk yaratır mı?" sorusuna, "Asla. İzmir asla vazgeçmez." yanıtını verdi.

İYİ PARTİ'NİN İZMİR ADAYI ÜMİT ÖZLALE OLDU

İYİ Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, adaylarının Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale olduğunu söyledi. Akşener, "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER: İZMİR ASLA VAZGEÇMEZ

Özlale'nin adaylığına İzmir Büyükşehir Beediye Başkanı Tunç Soyer'den ilk yorum geldi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre Soyer, "Özlale'nin adaylığı İzmir'de CHP için bir risk yaratır mı?" sorusuna, "Asla. İzmir asla vazgeçmez" yanıtını verdi.

"DAHA BENİM ADAYLIĞIM KESİNLEŞMEDİ"

Soyer, "Hayırlı olsun. Daha benim adaylığım kesinleşmedi. Ben sadece aday olma arzumu, niyetimi ifade ettim. Daha aday değilim. O nedenle adaylığını ifade etmiş biriyle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

"KOKUDAN ÇOKTAN KURTULDU İZMİR"

Akşener'in "İzmir'i kokudan ve sığınmacıdan kurtaracak Özlale" ifadeleri hatırlatılan Soyer, "Biraz arkadan geliyorlar. Kokudan çoktan kurtuldu İzmir. Sığınmacıları da ne biz getirdik ne onlarla ilgili politikaların sahibiyiz ne götürmek konusunda bir hukukumuz var. Biz sadece yerel yönetimiz. Sığınmacılar devlet, hükümet politikası gerektiriyor." dedi.

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Son Dakika Politika Tunç Soyer'den İYİ Partili Özlale'nin adaylığına ilk yorum: İzmir asla vazgeçmez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunç Soyer'den İYİ Partili Özlale'nin adaylığına ilk yorum: İzmir asla vazgeçmez - Son Dakika
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