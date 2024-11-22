Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı

Politika

En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddettiler

İçişleri Bakanlığı; Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldıkları belirtildi.

YERLERİNE GELEN İSİMLER BELLİ OLDU

Görevlerinden alınan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen kayyum olarak atandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile karara sert tepki gösterdi.

Özel, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyum atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır" ifadelerini kullandı.

Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyum atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012'de katıldığı bir cenaze töreni, 2022'de dava konusu yapılmış, 2024'te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler... İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur. Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye'nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz."

"HESABINI HUKUK ÖNÜNDE VERECEKSİNİZ"

Kayyum kararına bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'den geldi.

Yücel sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Kayyum İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atadı. Adalet Bakanı yargıya talimat veriyor, İçişleri Bakanı seçilmişleri görevden alıp yerine kayyum atıyor. Sizi de ilk seçimde halk görevden alacak ve bu yaptıklarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz! Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti, Tunceli, Ovacık Belediyelerine Kayyum atayıp halk iradesini gasp ediyorsan iç cepheden de, demokrasiden de bahsedemezsin. İç cephe biziz. Siz emperyalist cephenin, kompradorlarısınız. Demokrasiyi savunan biziz. Siz tek adam diktatörlüğünün kapı kullarısınız..."

CHP, KAYYUM KARARININ ARDINDAN HEYET GÖREVLENDİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanması üzerine heyet görevlendirdi. Heyette, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, PM üyesi Saniye Barut, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu yer alıyor.