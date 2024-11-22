Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı - Son Dakika
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Politika

Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı

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Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Özel, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyum atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012'de katıldığı bir cenaze töreni, 2022'de dava konusu yapılmış, 2024'te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır" ifadelerini kullandı.

22.11.2024 21:41
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İçişleri Bakanlığı; Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldıkları belirtildi.

YERLERİNE GELEN İSİMLER BELLİ OLDU

Görevlerinden alınan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen kayyum olarak atandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile karara sert tepki gösterdi.

Özel, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyum atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır" ifadelerini kullandı.

Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyum atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012'de katıldığı bir cenaze töreni, 2022'de dava konusu yapılmış, 2024'te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler... İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur. Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye'nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz."

Kayyum kararına tepkiler art arda geldi! Görevden uzaklaştırılan CHP'li başkan için dikkat çeken ifadeler

"HESABINI HUKUK ÖNÜNDE VERECEKSİNİZ"

Kayyum kararına bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'den geldi.

Yücel sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Kayyum İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atadı. Adalet Bakanı yargıya talimat veriyor, İçişleri Bakanı seçilmişleri görevden alıp yerine kayyum atıyor. Sizi de ilk seçimde halk görevden alacak ve bu yaptıklarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz! Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti, Tunceli, Ovacık Belediyelerine Kayyum atayıp halk iradesini gasp ediyorsan iç cepheden de, demokrasiden de bahsedemezsin. İç cephe biziz. Siz emperyalist cephenin, kompradorlarısınız. Demokrasiyi savunan biziz. Siz tek adam diktatörlüğünün kapı kullarısınız..."

Kayyum kararına tepkiler art arda geldi! Görevden uzaklaştırılan CHP'li başkan için dikkat çeken ifadeler

CHP, KAYYUM KARARININ ARDINDAN HEYET GÖREVLENDİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanması üzerine heyet görevlendirdi. Heyette, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, PM üyesi Saniye Barut, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu yer alıyor.

Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı

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Son Dakika Politika Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • harun 8071:
    özel dem eş başkanı heral? 44 19 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    ÖZGÜR ÖZEL ile EKO yarın DEM-PKK ya Destek için Yarın Ovacığa Damlar 39 22 Yanıtla
  • Tolga Alperdem:
    Mehmetçiğe kurşun sıkan pkk lının cenazesine katılıp taziye veren başkan nasıl ataturkün partisinden aday olıur 39 14 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Sözde Atatürkçü, insanda biraz utanma olur ya. Başkanlar teröristlerin kucağında, ne diyeyim Allah bunlara ülkeyi yönetme fırsatı vermesin. 28 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sen Hiç Konuşma Olumsuz Yemezler.. 28 9 Yanıtla
  • Murat:
    Özgür Özel; Kayyum atanan TUNCELİ BLD.BŞK diyor ki... Nasıl Tunceli 1938 de işgal edildi ise şimdi de işgal ediliyor diyor.!!! sen çıkmış onları savunur açıklama yapıyorsun. Yav size ne oldu kim daha çok terörist destekleyecek diye yarışa mı girdiniz.!! 25 5 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Ya Allah rızası için bir kere CHP olun.. DEM demeden, o demeden, bu demeden...Bir kere CHP olun.. Olun ki bu millet size gerçekten inanıp destek versin..22 yılda 20 kere fırsat geçti elinize ve hepsinde başarısız oldunuz.. 22 6 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    bu CHP in veletleri bu pkk destekçilerinin üzerinden desteğini ne zaman çekecek buda fos çıktı 14 5 Yanıtla
  • okan:
    Sen dem partiye geç teröristleri savunan adam atın İmralı’ya CHP YE BAK YA 10 4 Yanıtla
  • ömer özbay:
    diyecek çok şey var ama diyecek hiç birşey yok muhalefet muhalefet değilki ... olsun geneden hepimiz kardeşiz allah bizi bizden baskasına muhtaç etmesın 9 5 Yanıtla
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