Tuncer Bakırhan'dan PKK kongresine ilişkin dikkat çeken yorum: Yeni ve tarihi bir kapı aralanabilir - Son Dakika
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Politika

Tuncer Bakırhan'dan PKK kongresine ilişkin dikkat çeken yorum: Yeni ve tarihi bir kapı aralanabilir

Tuncer Bakırhan\'dan PKK kongresine ilişkin dikkat çeken yorum: Yeni ve tarihi bir kapı aralanabilir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı TV100 yayınınca terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakırhan, "PKK'nın kongresini toplamasıyla ortaya çıkan siyasal iklim, yürütme erki, siyasi partiler, medya ve sivil toplumla birlikte değerlendirilirse; bu ülkenin önünde yeni ve tarihi bir kapı aralanabilir" dedi.

09.05.2025 18:52
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde son düzlüğe girildi. Terör örgütü Pkk elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası terör örgütü Pkk, kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiğini duyurdu.

PKK'DAN İLK AÇIKLAMA

Terör örgütü Pkk kongreye ilişkin yaptığı açıklamada alınan kararların kamuoyuna duyurulacağı belirtilirken; "PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

TUNCER BAKIRHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Öte yandan Pkk kongresi siyasetin gündemleri arasında ilk sıralara yerleşti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı TV100 yayınınca terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasına ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün, Türkiye'nin demokratik geleceği adına tarihe geçecek bir gün. Kırk yılı aşkın süredir acıyla, gözyaşıyla, yasla örülen bir dönemin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip Kürt sorununun demokratik çözümü ve kırk yılı bulan çatışmalı sürecin sona ermesiyle, bu topraklar şiddetsiz bir geleceğe uyanabilir. Ancak o zaman yaralarımız sarılacak, toplum gerçek bir kucaklaşmayla birbirine yeniden dokunabilecektir" dedi.

"YENİ VE TARİHİ BİR KAPI ARALANABİLİR"

Bakırhan ayrıca "Bu sürecin bu noktaya gelmesinde irade gösteren herkes, adını tarihe altın harflerle yazdıracaktır. Çünkü bu dünyadaki en büyük sınavımız, barışı sağlama sınavıdır. Ve biz, el ele verirsek bu sınavı başarıyla geçebiliriz. Barışı; ellerini semaya açıp dua eden anneler için, birlikte yaşam umudunu yüreğinde taşıyan milyonlarca yurttaşımız için sağlayacağız. Bu ülkenin acılarına, yıkımlarına artık son vermek zorundayız. PKK'nın kongresini toplamasıyla ortaya çıkan siyasal iklim, yürütme erki, siyasi partiler, medya ve sivil toplumla birlikte değerlendirilirse; bu ülkenin önünde yeni ve tarihi bir kapı aralanabilir" diye konuştu.

"BU TARİHİ SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ"

"DEM Parti olarak bu tarihi sorumluluğun bilincindeyiz" diyen Bakırhan, "Edirne'den Hakkari'ye tüm ülkenin ortak geleceği için barış yolunda yürümeye, yükü birlikte taşımaya kararlıyız. Bu toprakların barışa kavuşması, bereketle buluşması, 85 milyon yurttaşa umutlu bir gelecek sunulması; bizim en büyük siyasi hedefimiz, en derin insani arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024 tarihindeki TBMM açılışında yaptığı açıklamalarla başlamıştı. PKKelebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı silah bırakma ve PKK'ya kendini feshetme çağrısından sonra terör örgütünün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını ne zaman alacağı merak konusu olmuştu.

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Medya, Terör, tv100, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Tuncer Bakırhan'dan PKK kongresine ilişkin dikkat çeken yorum: Yeni ve tarihi bir kapı aralanabilir - Son Dakika

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