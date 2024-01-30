Turgut Altınok\'a soğuk duş! "Destek verecek misin?" diye sorduğu gençten beklediği yanıtı alamadı

Politika

Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Ankara'da kıyasıya bir yarış yaşanacak. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok esnaf ziyaretlerine hız kazandırırken bugün başkentte hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"ŞU AN AKTİF BELEDİYE BAŞKANINDAN MEMNUNUZ"

Ziyaret sırasında karşılaştığı bir gence "Vereceğiz mi destek?" diye soran Altınok, "Maalesef" yanıtını aldı. Bunun üzerine "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" diye ikinci sorusunu yönelten Altınok, bu kez de gençten "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" karşılığını aldı.

"YAVAŞ'LA BİR 5 YIL DAHA GİTMEZ YANİ"

Bir başka esnafı ziyaretinde "Yavaş'la bir 5 yıl daha gitmez yani" diyen Altınok, bu kez de "Yavaş başkana da kötü demeyelim, sevdiğim bir insan" yanıtını aldı.