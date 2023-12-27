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Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi - Son Dakika
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Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi kulisler epey hareketlendi. İstanbul ve Ankara adaylarını henüz açıklamayan AK Parti'de yaşanan bir gelişme ise dikkat çekti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok, yaptığı paylaşımda amcasının Ankara belediye başkan adayı olduğunu ve bugün Turgut Altınok isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Fatih Altınok paylaşımı kısa süre içinde sildi.

27.12.2023 - 14:06,  Güncelleme: 15:01
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Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylarının kimler olacağı merakla beklenirken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok'un yaptığı bir paylaşım kulisleri epey hareketlendirdi. "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına efsane başkan amcam Turgut Altınok'u açıklayacak. Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara..:' ifadelerini kullanan Fatih Altınok mesajını kısa süre sonra sildi.

AK PARTİ ANKARA ADAYININ KİM OLACAĞI MERAK KONUSU

Türkiye'de yerel seçim heyecanı yaklaştı. CHP'nin Ankara ve İstanbul adayının Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu olduğu da kesinleşti. Burada tüm gözler AK Parti ve MHP'ye çevrilmişti. İstanbul için ismi geçen adayların dışında Ankara için de hummalı bir çalışma sürüyor. AK Parti'nin Ankara adayını deneyimli siyasetçinin yeğeni duyurdu.

"AK PARTİ'NİN ADAYI AMCAM" DEDİ SOSYAL MEDYA SALLANDI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok, yaptığı paylaşımda amcasının Ankara belediye başkan adayı olduğunu, Çarşamba yani bugün Turgut Altınok isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Fatih Altınok paylaşımı kısa süre içinde sildi.

Turgut Altınok'un yeğeni 'AK Parti'nin Ankara adayı amcam' dedi, ortalık fena karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok.

"GÖZÜNAYDIN ANGARA, HAYIRLI OLSUN ANGARA..."

"Rabbim'in izniyle inşallah 27/12/2023 Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına efsane başkan amcam Turgut Altınok'u açıklayacak. Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara..:'

Turgut Altınok'un yeğeni 'AK Parti'nin Ankara adayı amcam' dedi, ortalık fena karıştı

MANSUR YAVAŞ'IN RAKİBİ TURGUT ALTINOK

1957 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya gelen Turgut Altınok, daha önce Milliyetçi Çalışma Partisi, MHP, Fazilet Partisi, Büyük Birlik Partisi'nde de siyaset yapmıştı. 4 çocuk sahibi olan Turgut Altınok, yerel seçimlerde belediye başkanlığı için Mansur Yavaş ile rekabete girecek gibi gözüküyor.

Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
YORUMLAR (1)
  • Fatma Fatma: Turgut Altınok abb için olabilecek en iyi aday.hayırlısı olsun. Yanıtla 7 9

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Son Dakika Politika Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi - Son Dakika
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